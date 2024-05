動物の中でもチンパンジーは極めて知能が高いことで知られるが、中国の動物園で飼育されているチンパンジーの行動が注目を集めている。チンパンジーは囲いの中に落ちてきたサンダルを拾いあげ、持ち主めがけて投げ返したという。米ニュースメディア『New York Post』が伝えた。中国・山東省威海市にある神山野生動物自然保護区は海岸沿いに位置する野生動物公園として知られており、4,000頭もの動物が飼育されている。そんな同園で、14歳のチンパンジー“ドンドン(Dong Dong)”の動画がSNSを賑わせている。

動画は現地時間13日に撮影されたもので、ドンドンが白いクロックスタイプのサンダルを口にくわえている様子が映っている。どうやらサンダルは、来園客がドンドンのいる囲いの中に落としてしまったようだ。イギリスの動画配信プラットフォーム『Newsflare』によると、ドンドンはサンダルに気づくと拾い上げて遊び始め、嬉しそうに走り回っていたそうだ。その後、サンダルの持ち主から相談を受けた飼育員がドンドンに向かって「サンダルを早く返しなさい」と命じたところ、ドンドンはサンダルのニオイを嗅ぐような仕草をした後、持ち主のもとへと勢いよくサンダルを投げ返したのだ。それはまるでドンドンが飼育員の言葉を理解して、サンダルを持ち主に返したようにも見えた。ドンドンの人間のような行動に、サンダルの持ち主や周りにいた人たちからは「うわぁー」と驚きの声があがった。飼育員によると、ドンドンは非常に賢く今回のような出来事は初めてではないとのことだ。ちなみに中国では昨年、南寧市にある南寧動物園のチンパンジーが囲いの中にあったペットボトルを来園客の女性に投げつけるハプニングがあった。女性はチンパンジーを撮影していたところ標的にされてしまったようで、ペットボトルが瞼の上に命中し、血が滲む程度のケガをしたという。画像は『New York Post 「Chimpanzee throws dropped sandal back to zoo visitor in bananas video」(Newsflare)』『Metro 「Watch ape launch water bottle at young girl after she tried to video him」(Picture: AsiaWire)』『Lola Testu TikTok「So I’m down a pair of sunglasses but up a very good story」』『South China Morning Post 「‘Some bananas next time’: adorable scene in Chinese zoo when 25-year-old elephant returns shoe dropped into pen by little boy」(Newsflare)』『Daily Star 「Genius monkey sharpens rock before smashing it against zoo window in escape bid」(Image: ASIA WIRE)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)