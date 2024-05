英スコットランド在住の女性が2022年10月、SNSに投稿した写真が再び注目を集めている。カメラが捉えたのは、大きな鏡の前でポーズをとる赤いドレス姿の女性なのだが、脚の間から卑猥な物体が見えたようで…。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えた。スコットランドのフォルカークに住むコニー・ホワイトさん(Connie White)は2022年10月、姿見鏡の前でポーズを決め、素足のままで写真を撮った。

その日は自身の22歳の誕生日で、コニーさんは夜遊びに出かけるために華やかなメイクを施しており、赤いタイトなドレスでばっちり決めたはずだった。ところが当時の写真をInstagramに投稿すると、ユーザーたちは背後の鏡に注目。コニーさんの脚の間から、肌色で細長い“卑猥な物体”が突き出していることを指摘したのだった。そしてInstagramが妙に騒がしくなっていることに気付いたコニーさんは改めて写真を確認し、慌てて写真を削除した。2本の脚の間からまるでぶら下がっているように見えるその物体に、恥ずかしさを覚えたためだった。しかしながら根っから陽気なコニーさんはその後、Twitter(現在のX)で同じ写真を公開し、次のように言葉を添えていた。「この写真をInstagramに投稿したら、誰かが『脚の間に男性器があるように見える』とコメントしたのよ。全く信じられないわ!」なおこの投稿に対し、Twitterは大変な盛り上がりをみせたそうで、コニーさんは「いったいあれは何なの?」と混乱する人々のために「男性器のように見えるのは、自分の脚とかかとである」と説明までしたという。そしてここにきて再び、2年前の写真がメディアを通して拡散し、次のようなコメントが寄せられた。「一度そう見えてしまったら、もう男性器にしか見えないわ。」「それもかなりの大きさよね。」「写真を台無しにしてしまうフォトボム(photobomb)ね。」「最高だよ。」「大爆笑。」ちなみにオーストラリアに住む母親が昨年、TikTokに水遊び用のインフレータブル・スプリンクラーの動画を投稿したところ、「衝撃的」と話題となった。サボテンのはずが、男性器に見えたという。画像は『Tyla 「Woman Mortified After Followers Spot ‘Phallic Shape’ Between Her Legs」(Deadline News)』『The Mirror 「Woman’s photo explodes online after friends spot unfortunate reflection in mirror」(Image: Jam Press)』『Sarah Dyer TikTok「#unholey #fail #water #sprinkler」』『Kay Wilder TikTok「#tattoo #tattoos」』『The Sun 「DIS-DRESS Nan mortified after realising that there’s a VERY rude pattern on her favourite scarf」(Credit: Reddit)』『Deadline News 「Pharmacy worker shocked to find phallic shaped mug in charity shop」(Hayley Baldwin)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)