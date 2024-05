ベン・アフレック(51)が、妻ジェニファー・ロペス(54)との結婚指輪を外したまま連日外出する姿がキャッチされた。この2日前には夫妻の別居が報じられたが、当時は2人とも左手薬指に結婚指輪を着けていた。報道翌日、2人はベンが元妻との間にもうけた子どもの学芸会を訪れたが、深刻な表情で向かい合っていたという。そしてこの翌日以降、ベンの左手薬指からは結婚指輪が消えてしまった。

ベン・アフレックとジェニファー・ロペスの破局説が報じられたのは、今月15日のことだった。ある関係者は米メディア『In Touch Weekly』の取材に対し、「彼らは離婚に向かっています。ベンはすでに自宅を出ました」と語っていた。翌16日に米メディア『TMZ』は、ベンが米ロサンゼルスのブレントウッド地区で愛車を運転する姿を掲載し、彼がこの地域にある家で一夜を一人で過ごしたと伝えた。掲載された写真でベンは左手を車窓から出しており、薬指には結婚指輪を着けているのが確認できた。さらに同日、ベンは元妻ジェニファー・ガーナー(52)との第2子フィンさん(15)が出演する学芸会を観覧するため、学校の駐車場でジェニファー・ロペスと合流する姿が目撃された。ベンとジェニファー・ガーナーの次女セラフィーナさんは、今年4月にトランスジェンダーであることをカミングアウトし、新たな名前は“フィン・アフレック”だと公表した。現地メディアが掲載した写真によると、ベンとジェニファー・ロペスは駐車場で向かい合って立ち、深刻な表情で何かを話し合っている様子だ。ある目撃者は英メディア『Daily Mail Online』の取材に対し、「ベンは、到着したジェニファー・ロペスの姿を見ても嬉しそうではありませんでした」と語っており、ジェニファー・ロペスが車から降りてきても、2人はハグやキスをする様子もなかったという。別の写真では、ベンとジェニファー・ロペスがフィンさんに贈る花束をそれぞれに抱え、並んで歩く姿が写っている。しかし学芸会が終了後すると、ベンはブレントウッド地区にある借家に一人で戻ったそうだ。現地メディアによると、この借家にはベンの母親クリスさんやジェニファー・ガーナーが訪れたり、マクドナルドのデリバリーが届く様子も目撃されたという。この翌日となる17日夕刻には、再びベンが愛車を運転する姿がキャッチされた。『TMZ』によると、ベンはこの日も子どもの学芸会を見学するため、駐車場に停車したところだった。同メディアが入手した写真には、運転席に座るベンが車のサンバイザーに左手を当てている場面が捉えられている。しかし彼の薬指からは、ジェニファー・ロペスとの結婚指輪が外されていたのだ。18日には、ベンがブレントウッドの借家から愛車のBMWを運転して出てくる姿が目撃された。この時もベンは左腕を車窓から出していたが、薬指からは結婚指輪が外されたままだった。今回の破局説について、ベンとジェニファー・ロペスは正式にコメントなどを発表していない。しかしベンが結婚指輪を外したことから、2人が離婚に向かっているとの憶測をさらに煽ることとなったのは確かだ。画像は『Jennifer Lopez Instagram「Always the best time with my love, my husband」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)