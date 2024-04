2021年10月に迎えた30周年を機にブランドコンセプトを発表していたガンバ大阪は、そのブランディングプロジェクトおいて、「REBRAND 100 Global Awards 2024」にて優秀賞である Distinction を受賞したことを発表した。新たなブランドコンセプトやコミュニケーションデザインは、株式会社インターブランドジャパン並びにパナソニック株式会社スポーツマネジメント推進室(現:パナソニック スポーツ株式会社)をパートナーとして開発。Jリーグ発足以来、国内やアジアで数々のタイトルを獲得してきたガンバ大阪は、2021年、30周年を迎え、更なる成長に向けて新たに目指すゴールとブランドコンセプトを設けた。

ブランドの核となるテーマ「BE THE HEAT, BE THE HEART」は、ガンバ大阪が情熱を燃やし、熱狂の源となる青い炎となり、人々に新たな体験を生み出し、ファン・サポーター、地域、日本のスポーツ文化の中心となるという、強い意志が込められている。Gのエンブレムは、そのテーマから抽出された炎、ハート、ゴールの要素で構成され、ミニマルな表現で近代的にデザインされている。そして、青・黒のチームカラーと、オリジナルフォントを使用した大胆なタイポグラフィによるシンプルかつ力強いビジュアルシステムは、既存のファンだけでなく、未来のファンをも魅了する近代的なスポーツブランドとしての印象を強く訴求している。ガンバ大阪は、サッカーのフィールドに留まることのない新たな体験の創出によって熱狂を生み出し、日本を代表するスポーツエクスペリエンスブランドとなることを目指し、新たな⼀歩を踏み出している。■REBRAND 100 Global Awards についてREBRAND 100 は、2004 年以来、世界で最も卓越したリブランディングに焦点を絞った最初で唯⼀の国際賞として知られています。ブランドの構築、育成、進化に焦点を置き、効果的なブランド戦略、デザイン、効率的な遂行により、組織な成果を収めたブランディングを評価する世界的な賞です。REBRAND100Global Awardsは、2年に⼀度開催され、今年は、63以上の国や地域から応募があり、Best of Awardに8点、Distinction に 36 点、 Brand Sound Distinction、Merit、Brand Concept Video Distinction 等、合計 100 点が選出されました。構成●サッカーダイジェスト編集部