BTSのV、新曲「FRI（END）S」発売記念イベントを開催！世界に1つだけのプレゼントも

BTS(防弾少年団)のVの新曲リリースを記念するファンイベント「FRI(END)S PARTY」が、ソウル城東(ソンドン)区聖水洞(ソンスドン)で行われた。今月15日午後1時、デジタルシングル「FRI(END)S」の音源とミュージックビデオが公開された。翌日、ARMY(ファンの名称)だけのための特別なイベント「FRI(END)SPARTY」が開催。たった1日だけ行われたこのイベントは、新曲をより楽しめる見どころ満載な構成となった。

計3階で行われた同イベントは階ごとに異なる面白さを与えたが、全般的には「FRI(END)S」のコンセプトやメッセージと繋がるように構成された。ARMYのためのVの気持ちが随所に込められた会場は、ファンにプレゼントのような1日を届けた。1階では、入場と共に歓迎の意味が込められたスペシャルギフトが贈呈された。ピンク色の箱の中には「FRI(END)S」と書かれたディフューザーとVの魅惑的なビジュアルが際立つフォト葉書、そして彼が自ら書いた手紙が入っていた。手紙には「友達関係を終わらせよう」という楽曲の歌詞「Let's put the "end" in friends」と共に、「ARMY、僕たちは一体どんな関係なんだ?」とウィットに富んだ質問が投げかけられた。特に「V FRI(END)S FRAGRANCE」と命名されたディフューザーは、Vが今回のファンイベントのため特別に作った、世界にたった1つだけの香りだ。2階は、Vのボイスメッセージを聞くことができる電話ブースと、彼に手紙を書く空間が設けられた。「VOICE CALL FROM V」と書かれた場所には3台の公衆電話が設置され、ファンは案内コメントに含まれたヒントを組み合わせて番号を当てれば、Vが残した3つのメッセージを聞くことができた。Vは音声メッセージを通じて 「ARMYたち、元気ですか? 僕に会いたがっているのではないかと思って、このように事前にメッセージを残しておきます。今日は、みんなで楽しい時間を過ごせることを願っています。じゃあ、またね」と挨拶し、「ARMYたち、どう過ごしていますか? みんな、2024年も楽しく過ごしていますか? 僕たち、元気な姿でまた会って、もっとたくさんの思い出を作りましょう」と約束した。電話ブースの横には「LETTER TO V」という空間が用意され、ファンは真剣な表情で彼に手紙を書いていった。2階には「FRI(END)S」のミュージックビデオの中の空間を再現したフォトゾーンも設置され、ファンに体験の楽しさを与えた。フォトゾーンはカメラのモニターの中で自分を撮影する形になっており、まるでミュージックビデオのワンシーンに入ったような経験を提供。ファンは色々な小道具を活用して写真を撮り、思い出を作った。3階は「FRI(END)S」のコンセプトフォトが飾られたギャラリーや、ミュージックビデオが観覧できる空間などで構成された。ファンはショートフィルムをはじめ、「FRI(END)S」の意味とムードが込められた写真や映像を見て特別な面白さを感じ、感激した。1stソロアルバム「Layover」の発売後、約6ヶ月ぶりとなる新曲「FRI(END)S」は落ち着いたリズムと柔らかいメロディー、Vの魅力的な低音と歌声が調和をなす楽曲だ。世界87ヶ国のiTunes「トップソング」チャート(16日午前7時まで)で1位になるなど、人気を博している。