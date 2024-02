豪・南 オーストラリア 州アデレードを拠点にコアラの保護活動を行うボランティアグループ「コアラ・レスキュー」が日本時間22日、Facebookで雌の死を悼む雄コアラの動画を投稿したところ、多くの人の心を揺さぶった。豪ニュースメディア『9News.com.au』などが伝えた。「コアラ・レスキュー」のボランティア、ハートリーさん(Hartley)は最近、「木の根元の地面の上に2頭のコアラがいる」との連絡を受け、アデレード郊外コロマンデルバレーに駆けつけた。

電話の主は2頭のことをかなり心配していたそうで、ハートリーさんが現場に到着すると、木の根元で死んでいる雌と、その死を悲しみ寄り添う雄を見つけたという。当時の動画では、地面の上で動かぬ雌と、その体の上に両手を載せ、天を仰ぐ放心状態の雄が映し出される。そして雄は小さく「クウ」と鳴き、雌の体に顔をうずめて抱きしめており、こんな言葉が添えられていた。「死んだコアラのレスキューに関わるのはいつも心が痛む。でも雄が死んだ仲間を抱き寄せ、ハグする姿を見た時は本当に心が引き裂かれる思いだった。」「私たちがこんな行動を目にすることは滅多にない。でもこれは、コアラに思いやりと共感力があることを立証するものだ。」そして2頭の様子を目の当たりにしたハートリーさんは、このように語った。「私たちが雌にしてやれることは何もなくてね。あのペアを見た時は心が折れた。だって、あんな光景は今まで一度も見たことがなかったから。『死を悼む姿を、母子の間でなら見たことがある』という人はいるけれど、誰もが『雄と雌の関係では見たことがない』って言うんだ。」ハートリーさんはその後、2頭を保護し、雄の状態が良いことを確認したうえで近くに放したそうだ。一方で雌はというと、病気や怪我もなく死因は不明だそうで、こう述べた。「実はコアラ・レスキューに電話があって、『家の近くで2頭が何週間も一緒にいるのを見た』という話を聞いたんだ。もしかしたら2頭はつがいなのかもしれない。でもコアラは通常、交尾後につがいで過ごすことはなく、雄は次の相手を探す。だからこれは本当に奇妙なことだよ。」「確かなことは分からないけど、『コアラが木の上で交尾して、雌が誤って転落して死んでしまったのだろう』と推測する人もいるんだ。」なおこの動画は オーストラリア の多数のメディアがシェアし、「なんて悲しいのだろう。雄の小さな鳴き声…。心が痛む」「動物も私たちと同じように悲しむのよね」「安らかにね」「この雄が再び、幸せになれますように」「雌への強い愛を感じる」「見るのがつらいし、涙が出たよ。かわいそうに」といったコメントが多数寄せられている。テックインサイト編集部では現在、動画への大きな反響についての感想や、その後の雄のコアラについての情報があるかなどについて、コアラ・レスキューに質問を投げかけている。ちなみに2022年にはTikTokに、瀕死の犬に頭や顔を擦り付ける猫の姿を捉えた動画が投稿され、人々の涙を誘った。2匹が出会ったのは2011年のことで、それ以来ずっと同じ飼い主のもとで絆を深めてきたという。画像は『Koala Rescue Facebook「KOALA RESCUE Inc received a call from a most concerned member of the public」』『Erica TikTok「We will never recover.」』『Good Morning America Facebook「Cat cuddles box with his buddy’s ashes」(Lisa Gould via Storyful)』『Rupert’s Mom TikTok「Rosie cleans Rupert’s poor eyes and his scull every day.」』『Joyfoodlv Facebook「My mom’s best friend!」』『Isabelly TikTok「I truly would do anything for her」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)