ところが今月8日、腫瘍の治療のため入院して内視鏡検査を受けたところ、胃の中に巨大な毛の塊があることが分かり、少女は自毛を抜いて食べてしまう「食毛症」と診断された。これは精神的な ストレス や過去のトラウマなどが原因と言われる疾患で、少女は食べた毛が胃液や粘液により結石化してしまう「毛髪胃石」を合併していた。毛髪胃石は若い女性に多く、主な症状は吐き気、嘔吐、膨満感、吐血、体重減少などで、放っておくと腸閉塞や潰瘍などを引き起こすという。実はこの少女、定期的に毛髪を食べていたそうで、入院時は疲労困憊して活力がなかったそうだ。そして13日、外科医のY.シャージャハーン氏(Dr. Y Shajahan)率いるチームが2時間にわたる手術を行い、重さ2キロ超、縦30センチ、横15センチの巨大な毛髪の塊が摘出された。塊はそら豆のような形で、その先には尻尾のような毛の束が繋がっており、毛先は十二指腸にまで達していたと思われる。しかしながら手術は無事成功し、少女は健康を取り戻したという。ちなみに2020年には、印ジャールカンド州在住の17歳少女の胃から約7キロの毛髪の塊が摘出され、40年のキャリアがある医師が「こんなに大きな例は見たことがない」と驚いていた。画像は『MediaOne 「15കാരിയുടെ വയറ്റിൽ രണ്ട് കിലോ മുടിക്കെട്ട്」』『Timeline Daily 「In Rare Surgery, Kozhikode Medical College Doctors Remove Huge Hair Mass Weighs More Than 2 Kg」』『AllIndiaRoundup 「Doctors Remove Massive 7 Kilogram Hairball From Teen’s Stomach After She Chewed Hair For Years」』『财经头条 「西安一14岁女孩吃头发胃里取出5斤毛球,为什么会发生异食癖?」』『Mirror 「Doctors remove huge hairball from five-year-old girl’s stomach - and it weighs over 3lbs」(Image: Jam Press/Rare Shot News)』『The Sun 「HAIR WE GO Doctors remove giant 4.4lb hairball from teenage girl’s stomach」(Credit: Central European News)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)