Ê¡»³²í¼£¡¢26ºÐÅö»þ¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¡29Ç¯Á°¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡ÖHELLO¡×¤òÀ¸±éÁÕ
¡¡Ê¡»³²í¼£¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬2·î13Æü¤Ë¹¹¿·¡£29Ç¯Á°¤ÎÊ¡»³¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÊ¡»³²í¼£¡¢26ºÐÅö»þ¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Ê¡»³¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Ò¤È¤ß¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÍ½Ìó¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö2626¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Æ±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢1995Ç¯¤Î¡ØHELLO¡Ù¥ê¥êー¥¹»þ¤Ë¡¢Ê¡»³¤¬26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¥ê¥êー¥¹Æü¤Î2·î6Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿´ë²è¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÅöÁª¤·¤¿¿Í¤Î²È¤ËÊ¡»³¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇË¬Ìä¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡ÖHELLO¡×¤òÀ¸±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö2626¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤¬ÎáÏÂ¤ËÉü³è¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Áー¥àÊ¡»³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Instagram¤Ë¤Ï¡Ö²áµî¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ôÅÀ¤Ç¤¹¤¬¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅöÁª¼Ô¤Î¤´¼«Âð¤Ø»Ç¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£1995Ç¯Åö»þ¤Î2626¥¥ã¥ó¥Úー¥óÈëÂ¢¼Ì¿¿¤òÂç¸ø³«¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ26ºÐ¤ÎÊ¡»³¤¬Ì±²È¤ËË¬¤ì¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥«¥ìー¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¼Ì¤·¤À¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼ã¤Æü¤ÎÊ¡»³¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤ÎÆüÉÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¼Â¤ËÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖAMN¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Åö»þ¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤¿¡£
¡ÊÊ¸=ËÜ ¼ê¡Ë