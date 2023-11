円谷プロダクションとが共同製作するCGーション長編映画『ULTRAMAN: RISING』のティザー映像が解禁となった。2024年にNetflixにて全世界配信の予定だ。

「」シリーズ最新作となる本作は、ウルトラマンの役割を担うべく日本に帰国する野球界のスター、サトウ・ケンに焦点を当てた物語。しかし国に戻るとすぐに、生まれたばかり怪獣がケンを親だと勘違いしたことから、事態は思わぬ方向へ向かう。

Netflixのオンラインイベント「Geeked Week 2023」にて公開されたティザーでは、サトウ・ケンの変身シーンや迫力のバトルシーン、生まれたばかりの怪獣に手を焼くケンの姿がフィーチャーされている。



監督は、『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』(2016)などのシャノン・ティンドルと、『KUBO』「怪奇ゾーン グラビティフォールズ」のジョン・アオシマ。脚本はティンドルとマーク・ヘイムズが手がける。CGアニメーション制作は、『スター・ウォーズ』や『ジュラシック・パーク』などを手がけてきたインダストリアル・ライト&マジック(ILM)が担当。日本語吹替え版では山田裕貴がサトウ・ケン役を務める。

「この映画の製作は夢のようです」とティンドルは声明を発表。「僕のウルトラマン愛に端を発したオリジナルストーリーが、円谷プロダクションの素晴らしい信頼とNetflixアニメーションのサポートのおかげで、本物のウルトラマン映画になりました。オールスター・チームを結成したので、僕たちのユニークなウルトラマン・テイストを世界中の人々と共有するのが待ちきれません」と語った。

『ULTRAMAN: RISING』は2024年にNetflixにて全世界配信予定。

