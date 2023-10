米カリフォルニア州のディズニーランド・リゾートと、フロリダ州ディズニー・ハリウッド・スタジオにオープンして人気を博している「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」にて、パーク内を歩き回るドロイドのテストが1日実施され、その様子が動画で公開された。

「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」は『スター・ウォーズ』シリーズをテーマに、映画の世界観を体現したアトラクションやレストラン、ショップなどが楽しめる巨大なテーマパーク。米Disney Parksが公開した動画には、「惑星バトゥーで目撃された新しい訪問者たちが超キュート。ディズニーのイマジニアたちが、訓練中のドロイドたちとプレイテストを1日実施。この探求の行き着く場所が楽しみです!」と説明が添えられている。

動画では、パーク内を歩き回る小型サイズのドロイドたちが来場者を迎える何とも可愛らしい姿が捉えられている。自由に歩き回るドロイドを目にした来場者たちは、驚きの表情を浮かべながらスマホ撮影に夢中になっている。

New visitors were spotted in Batuu! Disney Imagineers hosted a 1-day playtest at @Disneyland with these droids in training, and we can’t wait to see where this exploration might go! #StarWarsGalaxysEdge #StarWars pic.twitter.com/BTVBfk0qAy- Disney Parks (@DisneyParks) October 13, 2023