このほど地中海東部にある島国キプロスで、妻を殺害した夫が釈放された。彼は末期がんで苦しむ妻に、泣きながら命を断つように懇願されたことから殺害に及んだという。夫は釈放後に墓地へ向かい、亡き妻に逢いにいった。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えている。

キプロスの主要都市パフォスの地方裁判所で現地時間7月31日、当時74歳の妻ジャニスさん(Janice)を殺害した英ノーサンバーランド州アッシントン出身のデイヴィッド・ハンターさん(David Hunter、76)に懲役2年の判決が下った。

英ニュースメディア『The Mirror』によると、キプロスでは10か月間の服役が懲役1年に相当するため、逮捕から19か月間以上も刑務所に服役していたハンターさんは、判決が下ったその日に釈放されることとなった。

ハンターさんは2015年、妻ジャニスさんと共にイギリスからキプロスに移住し、海岸沿いにある家で仲睦まじく暮らしていた。しかし数年後、ジャニスさんが血液のがんである白血病であることが発覚した。ハンターさんはジャニスさんをできる限り見守ってきたが、52年間連れ添ってきた最愛の妻が苦しむ姿を見るのはとても辛いものがあったようだ。

そして2021年12月18日、悲しい事件が起こってしまった。当時の報道によると、この日のハンターさんはジャニスさんから「私の命を終わらせてほしい」と涙ながらに懇願されたという。ジャニスさんは、白血病が末期の状態で視力もほとんど失われ、食事を摂るのもままならない状態にまで症状が悪化していた。

最愛の妻が苦しむ姿に耐えられなくなったハンターさんは、ジャニスさんの望み通り、椅子に座っていた彼女の口と鼻を手で塞いで窒息死させた。ジャニスさんが息絶えた後、ハンターさんはイギリスにいる家族に別れのメッセージを送り、大量の錠剤を摂取して自らの命を絶とうとしたという。

ところが同日の午後8時頃、心配したイギリスの家族からの通報により国際刑事警察機構がキプロスの警察に連絡を入れ、警察官が現場に駆けつけることとなった。警察官はそこでジャニスさんの遺体と自殺を図ったハンターさんを発見し、彼は病院に搬送されて一命を取りとめた。

のちにハンターさんは搬送先の病院で逮捕され、回復後にニコシア刑務所に拘留された。殺人罪で起訴されたハンターさんは、今年5月の裁判でこのように述べている。

「妻をあやめるなど思ったこともありません。妻が死を望んだのは、彼女自身の決断でした。またこれ以上の治療を受けなかったのも彼女の決断でした。彼女には彼女の考えがあり、その上で私に殺してほしいと懇願したのです。」

「彼女は私にとって、単なる妻ではなく親友でもあったのです。殺すと決めたのは、私ではありませんでした。私は彼女をとても愛していて、今でも愛してます。あの日、私たちがどんな風だったか…。こんなことは誰にも経験してもらいたくありません。自分ひとりでじゅうぶんです。」

事件があった日、ジャニスさんから泣きながら「命を絶ってほしい」と言われたハンターさんは一旦、妻を落ち着かせようとした。コーヒーを淹れるためにキッチンに向かうと、なおもジャニスさんの泣き叫ぶ声が聞こえてきたという。ハンターさんは法廷で、殺害の瞬間を涙ながらにこう語っている。

「妻の方を振り向くと、彼女はまだ泣いていました。次の瞬間、私は彼女の鼻と口を手で覆っていました。全てが終わった時、彼女の顔は灰色に変わっていて、いつもの妻の顔でなくなっていました。」

また、ハンターさんの弁護士から「殺人ではなく自殺幇助である」との主張もあり、最終的に殺人罪ではなく、より刑の軽い過失致死罪で有罪を受けることになった。そして懲役2年の判決が下るも、これまでの19か月間の服役によって、既に刑期が済んだものと見なされたのだった。

釈放された翌日、ハンターさんは花束を持ってジャニスさんが眠る墓地に向かった。初めて妻の墓前を訪れるハンターさんは、辺りを見回してジャニスさんの墓を探していた。そして小さな白い十字架の形をした墓石にジャニスさんの名前を見つけると花束をそっと手向け、膝をついて頭を垂れた。

墓石には「ジャニス・レスリー・ハンターの墓。デイヴィッドの最愛の妻であり、娘のレスリーの最愛の母。おやすみ、愛しい人。」と刻まれていた。後日、メディアのインタビューに応じたハンターさんはこのように語っている。

「墓を目の前にして、彼女が本当にそこにいると感じるとともに心が痛みました。とても感情的になった反面、安堵の気持ちもあったんです。まだこれからが大変だと思いますが、全てが終わって彼女は安らかに眠れるような気がします。」

「彼女がこの墓地を選んだのは、がんだと知った何年も前のことなんです。彼女は地元に溶け込みたかったのでしょう。これが彼女のやり方だったと思っています。今はこの場所が私の家で、私のお墓はここにあります。」

ちなみにハンターさんは釈放される前、「もし自由の身になれたら、ジャニスのそばにいるためイギリスには帰らずにキプロスに残りたい」とも語っていた。

