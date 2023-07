エンゼルスの公式ツイッターが日本時間28日、突如、UFOの画像を投稿しました。

UFOから光の筋が伸びている画像に、『confirmed:UFO's are real and we might have one(確認した:UFOは存在する。うちのチームにもいるかもしれない)』とコメントが添えられています。

この突然のツイートに日米のファンは様々な憶測をコメント。

特に、この日ダブルヘッダー1試合目で完封勝利、2試合目では2本のホームランを放ち異次元の活躍を見せた 大谷翔平 選手についての声が多く寄せられており、「星から来た大谷さん」「大谷、人間じゃなかったか」「大谷とかいう宇宙人を保有しているエンゼルス」「Confirmed. Not human(確認した。人間ではない)」「I heard aliens are the Angel greatest and best friend(宇宙人はエンゼルスの最高の親友だと聞いた)」など多くのファンがコメントしています。