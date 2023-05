All About編集部は、全国10〜70代の448人を対象に「40代のジャニーズタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、絶対に退所してほしくない「40代のジャニーズタレント」ランキングを紹介します。※本調査は三宅健さんがジャニーズ事務所を退所する前の4月13日〜5月1日に実施したものです。



【10位までのランキング結果を見る】

3位にランクインしたのは、1982年1月生まれの櫻井翔さんでした。「嵐」のメンバーとしてCDデビューし、グループは数多くのヒット曲を発売。現在では国民的な人気アイドルグループに成長しました。個人では、俳優業でさまざまな映画やドラマに出演。さらに、慶應義塾大学経済学部を卒業した知性派タレントとして、『news zero』(日本テレビ系)で月曜日のキャスターを担当しています。『櫻井・有吉 THE夜会』(TBS系)などでは、バラエティ番組の司会者としても活躍中。2023年には初の展覧会「櫻井翔 未来への言葉展 SHO SAKURAI:WORDS FOR THE FUTURE」を開催するなど、アイドルの枠を超え多方面で活動しています。ジャニーズ事務所を象徴するようなスーパーアイドルで、退所を望まないファンが多いようです。コメントを見ると、「嵐がまた活動再開してほしいから」(福岡県/20代女性)、「嵐はずっと応援してきたので、退所になるとショックかな」(愛知県/40代女性)、「次期社長になれそう」(大阪府/30代女性)、「ジャニーズでずっと活躍して欲しい」(沖縄県/20代女性)といった声が寄せられています。2位にランクインしたのは、1979年4月生まれの堂本剛さんです。「KinKi Kids」のメンバーとしてCDデビューし、これまで数多くのヒット曲を発表。バラエティ番組などにも出演し、人気を集めてきました。個人では、「美 我 空(びがく)」「ENDRECHERI」など、ソロ・プロジェクトを多く担当。ファンクなどブラックミュージックをベースとした楽曲を制作し、KinKi Kidsとは違う世界観を披露しています。その「ENDRECHERI」として、2023年には新音楽番組『ENDRECHERI MIX AND YOU』がCS放送フジテレビTWOドラマ・アニメでスタート。独自の路線で活動する剛さんだからこそ、ファンはジャニーズ事務所に所属し続けてほしいようです。コメントを見ると、「ジャニーズを代表するヒット曲を多く輩出しており、もはや国宝レベルなため」(北海道/20代女性)、「KinKiが好きだから」(埼玉県/30代女性)、「アイドルを貫いてほしい」(大阪府/40代女性)、「キンキはジャニーズの象徴といえるから」(埼玉県/50代男性)といった声が寄せられています。1位にランクインしたのは、1979年1月生まれの堂本光一さんでした。剛さんと共に「KinKi Kids」のメンバーとしてCDデビューし、ジャニーズ事務所初のデュオとして大活躍。デビュー曲のシングル『硝子の少年』、アルバム『A album』は大ヒットを記録しました。長年KinKi Kidsとして活躍している光一さんですが、個人では多くの舞台に出演しています。中でも有名なのが『Endless SHOCK』シリーズで、出演だけでなく脚本、演出なども手掛けています。40代になっても王子様的なビジュアルを誇る光一さんは、まさにジャニーズ事務所を代表するタレントといった存在。辞めてほしくないというファンが多く投票しました。コメントを見ると、「王子様にはいつまでもジャニーズにいてほしいです」(京都府/30代女性)、「KinKi Kidsは退所してほしくない。ジャニーズでい続けてほしい」(千葉県/20代女性)、「キンキの2人には、ジャニーさんの思いを継承していって欲しい」(埼玉県/30代女性)、「ジャニーズ愛を一番感じている二人だから」(千葉県/30代女性)といった声が寄せられています。※回答者からのコメントは原文ママです(文:ゆるま 小林)