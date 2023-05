TikTokに4月19日、家族と一緒に誕生日を過ごしていると思われるおばあちゃんの動画が投稿され、多くの人々に笑いを届けて拡散している。おばあちゃんは大きなチョコレートケーキを前に最初の一口を食べようとしたのだが…。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

TikTokユーザー『モンセラート・バスケスさん(Montserrat Vázquez)』が先月19日、チョコレートのホールケーキにかじりつくおばあちゃんの動画を投稿したところ、日本時間の今月11日には再生回数が6540万回を超えた。

この投稿には「オーノーオーノーオーノーノーノー」で始まるお決まりの曲が流れ、「Oh no Oh No No NoNo No No」と言葉が添えられている。

動画はまず、ほくほくの笑顔で嬉しそうなおばあちゃんが、ケーキのチョコレートクリームを少しだけ指で取り、すぐ後ろで抱っこされている子供に見せている。

周りには家族や気心の知れた友人らがたくさんいる様子だが、カメラはおばあちゃんにズームイン。その直後に起きたとんだアクシデントをしっかりと捉えていた。

なんとおばあちゃん。ホールケーキに顔を近づけ、最初の一口をかじろうとしたのだが、装着していた上の入れ歯が外れ、ケーキの上に突き刺さってしまったのだった。

予想外の出来事におばあちゃんは目を丸くし、ケーキから落ちそうになっている入れ歯を右手でさっと掴み取った。そしてその後はおかしくてたまらないようで、顔を下に向けたまま肩を震わせ笑っている。

そんなおばあちゃんを見て、後ろに子供を抱えて立っていた女性も大笑い。音声は入っていないものの、その場が大爆笑で包まれたのは間違いないと思われる。

なおこの投稿へのコメントは友達のみに限られているが、動画は他のユーザーによってSNSでシェアされ、次のような声が集まった。

「ケーキが凍っていたのよね!」

「笑い飛ばしたおばあちゃんは立派! みんな大爆笑だものね。」

「入れ歯が先に、ケーキの味見をしているみたいだ!」

「ケーキが入れ歯を食べちゃったみたいね。」

「ケーキが入れ歯を掴み取ったのよ!」

「入れ歯安定剤の会社を相手に訴訟だね。」

「おばあちゃん、入れ歯が刺さった反対側のケーキを私にちょうだい!」

「今ダイエット中だから、このケーキは遠慮しておくよ。」

「おばあちゃん、かわいすぎる。うちの叔母を連想させるわ。恥ずかしくて仕方ないのよね!」

「大爆笑!」

「一生、忘れられない誕生日になったね!」

自分の歯がないというのは非常に残念なことではあるが、過去にはイギリス在住の男性がネット通販で購入した安価なベニア(人工歯)が、あまりにも白すぎて「宇宙から見える」と話題になっていた。

画像は『Montserrat Vázquez 2023年4月19日付TikTok「Oh no Oh No No NoNo No No」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)