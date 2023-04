医師に「中絶を」と言われた結合双生児の姉妹が今年1月、6歳になった。両親は2人が誕生後に「分離しない」と決断し、姉妹は現在、元気に幼稚園に通っている。このたび双子の母親が、「結合双生児について多くの人に知ってもらいたい」と、米アイダホ州のメディア『KTVB』の特集プログラム「7’s HERO」のインタビューに答えた。

米テキサス州で2017年1月30日、結合双生児の姉妹カーリーちゃん(Callie、6)とカーターちゃん(Carter、6)が誕生した。母チェルシー・トレスさん(Chelsea Torres、29)は当時、妊娠36週6日で帝王切開による出産だった。

チェルシーさんが「胎児が結合している」と知ったのは初めての超音波検査の時で、医師に「結合双生児が生きて誕生する確率は5%、誕生後に24時間以上生存できるのは2%」と中絶を勧められ、ひどくショックを受けたという。しかし「我が子に生きるチャンスを与えたい」と妊娠を継続し、妊娠20週でより設備が整ったテキサス小児病院に転院、夫と長男ジェイソン君(Jaysin、9)とともにテキサス州ヒューストンに移り住んだ。

チェルシーさんは当時、「赤ちゃんが誕生したら分離しよう。そしてテキサス州で2年暮らして自宅に戻ろう」と考えていたそうだが、誕生後の検査で医師にこう告げられたという。

「もし姉妹を分離した場合、どちらか一方か、2人とも亡くなってしまう可能性が高い。2人は健康で、今のままでも全く問題ない。このまま帰宅し、普通の子と同じように育てたほうがいいのではないか。」

実はカーリーちゃんとカーターちゃん、心臓や肺などの主要臓器はそれぞれにあるものの、腸の一部が融合していた。また骨盤が1つで、下半身で結合し、脚は1本ずつしかなかった。夫妻は悩んだ末、「もし分離した場合、危険が伴うだけでなく、2人には人工肛門や薬の服用などが必要になる。また他の合併症にも対処しなくてはならない。今は手術は必要ない」と考え、分離しない決断をしたのであった。

姉妹は現在、アイダホ州ブラックフットで両親、ジェイソン君、弟マイカ君(Mykah、3)と一緒に暮らし、理学療法を受け、幼稚園に通っている。右脚をカーリーちゃんが、左脚をカーターちゃんがコントロールし、歩いたり自転車に乗ることも可能だそうで、幼稚園で一番好きなのは昼食と休み時間なんだとか。

そんな妹たちのことを、ジェイソン君は「僕にとって特別な存在なんだ」と明かし、このように語っている。

「2人とも面白くてね。カーリーもカーターもお互いのことが大好きだし、僕だって2人のことが大好きさ…。それに妹たちはそれぞれに個性がある2人の人間だよ。他の子たちと同じようにね。」

なおチェルシーさんは、SNSで2人の成長する姿を発信しており、「時には嫌なコメントもあるけど、2人には世界中にファンがいるのよ!」と明かし、最後に姉妹の将来についてこう語った。

「将来、2人を分離するかどうかは、あの子たちに委ねるつもりでいるの。そして分離手術の危険性や合併症を承知の上で『どうしても手術をしたい』と言うのであれば、その時は支援するつもりよ!」

ちなみに2人のSNSには「まだ体が小さいうちに分離してしまったほうがいいのでは? いつも一緒というのは快適ではないはず」「この状態が普通であるとは言えないと思う」「私は、姉妹のチームワークは最高だと思うわ」「インスパイアされるよ」「両親の愛を感じる」「負けないで! 素晴らしい未来が待っていると思うわよ」といった様々なコメントが寄せられている。

画像は『Beating the Odds with Callie and Carter 2017年3月1日付Facebook「Big brother Jaysin was able to meet his sisters!」、2022年1月28日付Facebook「Three more days until these two babies precious birthdays!」、2017年5月9日付Facebook「I love this diagram of little Callie and Carter.」、2021年9月26日付Facebook「Salt Lake City trip was fun.」、2020年10月9日付Facebook、2016年8月20日付Facebook、』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)