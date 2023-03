WBC優勝記念連載「世界一の裏側」#3、村上宗隆のサヨナラ打を全米に届けた名実況

野球のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で、日本代表「侍ジャパン」は3大会ぶり3度目の優勝を成し遂げた。大谷翔平投手(エンゼルス)ら一流選手の団結力で掴んだ世界一。「THE ANSWER」では米マイアミで行われた熱戦を現地取材。大会を通じて伝えきれなかった選手、監督の思いや現地でのエピソードを連載「世界一の裏側」として連日紹介していく。

第3回はWBCを全米中継した米放送局「FOXスポーツ」の実況ジョー・デービス氏が振り返る準決勝メキシコ戦の劇的な結末。大リーグ(MLB)ワールドシリーズの実況も任される実力派アナウンサーは、土壇場の逆転劇の瞬間になにを考え、どう伝えたのか。印象的な場面に言葉で花を添えるプロの極意を聞いた。(取材・文=THE ANSWER編集部・鉾久 真大)

◇ ◇ ◇

「打球が上がった!(cracked in the air!)センター深くへ!(deep center field!)トーマスが追いかける!(Thomas on the move!)フェンス直撃だ!(it’s off the wall!)」

「オオタニが帰ってくる!(Ohtani is in the score!)そしてサヨナラのランナーも!(HERE COMES THE WINNING RUN!)」

「日本が!(JAPAN!)ひっくり返した!(TURNS IT AROUND!)息絶える寸前に!(ON ITS LAST BREATH!)」

日本のテレビで観戦していた人は耳にする機会がなかったかもしれない。しかし、デービス氏が全米中継で張り上げた声は、「FOXスポーツ」のMLB専門ツイッターのハイライト動画でも取り上げられ、現時点で2400万回以上再生されている。書き起こした文字を見るだけで、興奮が蘇る世界の野球ファンもいるはずだ。

1点ビハインドの9回裏。先頭の大谷が初球を右中間に弾き返し二塁打とすると、続く吉田が四球で出塁。一塁代走に周東が送られ、打席には不振の村上が立った場面だ。1-1からの3球目を振り抜くと、打球は中堅手の頭を越えてフェンスに直撃。一気に2人が生還し、日本は6-5で劇的な逆転サヨナラ勝利を収めた。

一夜明け、筆者は米国との決勝前のフィールド上で、声の主を見つけた。インタビューを申し出ると、デービス氏は「よろこんで!」と気さくに応じてくれた。35歳とまだまだ若手ながら、昨季からMLBのオールスターやワールドシリーズなど大舞台を任されている実力派アナウンサーは、熱戦の結末を「あっという間の出来事でした」と振り返った。

背景なども考えてとっさに出てきたワードは「LAST BREATH」

――昨日のサヨナラの実況はとても素晴らしかった。

「ありがとうございます。今大会は全てがアメージングですが、あの場面は特にあっという間の出来事でした。オオタニが初球打ち、そして(吉田が)四球。出てきた一塁代走(周東)の走塁は私が今まで見た中で誰よりも速かった。瞬きの間にもう終わっていました」

――あの瞬間、なにを考えていたのでしょうか。

「重大な場面で、背景なども考えて何が一番大きな意味を持つのか考えようとしていました。ただ日本が勝利を収めようとしている、というだけではなく、それ以上に大きなストーリーはなんだ、と。私は、これが彼らのラストチャンスだ、と思ったので、とっさに『LAST BREATH(息絶える寸前)』という言葉が出てきました」

――ワールドシリーズやオールスターといった大きな試合の実況を担当してきました。この大会はそれらの試合と比べてどうでしょうか。

「別物です。一言で言うなれば別物です。この大会は特別で、独特です。(ワールドシリーズなどよりも)はるかに大きなセレブレーション(祝祭)の中にいるという感じがあります」

――大きなセレブレーションと感じられているこの大会は、野球界にどんな意味をもたらすと思いますか。

「多くの喜びをもたらしてくれています。このスポーツにとって素晴らしいと思います。世界中に野球ファンはいますが、ちょっとだけ好き、という人もこの大会を見てさらに好きになってくれるかもしれません。今まで一度も見たことがなかった人が初めて見るのがこの大会だったとしたら、野球を代表するものとしてなんて素晴らしい大会でしょう」

――最後に、大舞台を実況されてきたあなたの目から見て、印象に残った日本人選手を教えてください。

「簡単すぎる回答だと分かっていますが、ササキ(佐々木朗希)は見ていて感銘を受けました。ヤマモト(山本由伸)の積極的な投球も素晴らしかったです。投手陣はこの2人。打者のほうではヨシダ(吉田正尚)ですね。レッドソックスは払い過ぎだ、という人も多くいましたが、昨夜の活躍を見ればもうそうは思わないでしょう(※1)」

【※1】吉田はメキシコ戦で3点を追う7回に値千金の同点3ラン。今季から加入するレッドソックスとは、5年総額9000万ドル(約120億円)の大型契約を結んでいる。

■ジョー・デービス(Joe Davis)

1987年生まれ。米ミシガン州出身。2014年からFOXスポーツに加入。22年に同局のMLB筆頭アナウンサーに就任。ワールドシリーズやオールスターといった重要な試合の実況を担当する。並行して16年シーズンからは、カリフォルニア州放送局「スポーツネットLA」でドジャースの実況も一部担当。翌17年には、66年間実況を務めた伝説的アナウンサー、ビン・スカリー氏の後を継ぎ、同局のドジャース中継メイン実況となる。

(THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro-Muku)