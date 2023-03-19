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Source
Image Credit: NASA/JPL-Caltech, Robert Herrick/UAFNASA/JPL - NASA¡Çs Magellan Data Reveals Volcanic Activity on VenusUniversity of Alaska Fairbanks - UAF scientist offers evidence that Venus is volcanically activeHerrick et al. - Surface changes observed on a Venusian volcano during the Magellan mission (Science)
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