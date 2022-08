ディアブロシリーズ最新作であり、基本プレイ無料のPC・スマートフォン向けゲームでもある「ディアブロ イモータル」は、リリースと同時に強烈な課金要素が話題となり物議をかもしています。そんなディアブロ イモータルに10万ドル(約1300万円)超を課金したというYouTuberのjtisallbusinessさんが、キャラクターが強くなりすぎて他プレイヤーとの対戦がマッチしなくなり、ゲーム内コンテンツの「闘争の円環」を利用することができなくなったと報告しました。

Diablo Immortal Player: Game Broke After Spending $100,000

https://kotaku.com/diablo-immortal-p2w-pvp-broken-blizzard-rite-exile-1849355846

jtisallbusinessさんは2022年8月1日に自身のYouTubeチャンネルに「10万ドルを課金したアカウントで払い戻しすべきでしょうか」というタイトルの動画を投稿しました。

Should I refund 100k on Diablo Immortal - YouTube

jtisallbusinessさんによると、同氏はディアブロ イモータルの配信スタート時からゲームをプレイしています。リリース当初から多額の課金を行ってきたため、ゲームのPvPモード(戦場)では、「ほぼすべての対戦相手を簡単に打ち負かすことができるようになった」と報告しています。jtisallbusinessさんのPvPモードの戦績は数百勝、数敗だそうで、マッチメイキングランキング(MMR)が非常に高くなってしまい、その結果他のプレイヤーとマッチングしなくなった模様。jtisallbusinessさんは「おそらく48時間から72時間ほどで、PvPモードがマッチング、あるいはマッチから弾かれることがわかるでしょう」と語っています。

jtisallbusinessさんは動画を投稿する20日前の時点で、PvPモードがマッチしなくなる不具合をディアブロ イモータルの公式バグレポートページ上で報告しました。報告では「戦場で最後に対戦してから2週間が経ちました。戦場はゲーム内の私のお気に入りのコンテンツです。ゲームに8万ドルを費やし、共鳴をほぼ最大にしました。MMRが高すぎるのか、アカウントの何かしらの属性が戦場のマッチングを妨げているのだと思います。これの修正を最優先にしてください。最悪の場合、MMRをリセットするだけでも構いません」と記されています。なお、公式に不具合を報告したのち、「問題は数週間で解決されます」という返答を受け取ったとjtisallbusinessさんは説明しています。

Cant Match up in battlegrounds - Diablo Immortal Bug Report - Blizzard Forums

https://us.forums.blizzard.com/en/blizzard/t/cant-match-up-in-battlegrounds/28041

jtisallbusinessさんはゲーム内の「闘争の円環」というPvPモードの集大成とも呼べるモードを、複数プレイヤーが集まるクランでプレイしているそうです。しかし、前述の通りjtisallbusinessさんのアカウントはPvPモードのマッチングが機能しなくなっているため、この「闘争の円環」をプレイできなくなっている模様。jtisallbusinessさんは「ディアブロ イモータルのクランリーダーとして、『闘争の円環』に参加することができず困っています」「私は文字通り何もできません」と語っています。

海外ゲームメディアのKotakuは、「jtisallbusinessさんはYouTuberとしてディアブロ イモータルの関連動画を作成し、お金を稼ごうとしていますが、PvPモードがマッチングしなくなったことでそれも妨げられているように思えます」と指摘しました。

一方、jtisallbusinessさんが投稿した動画には、「おめでとうございます。あなたはPay to Winゲームで『勝利』したのです」や「それについて不平を言うことはできません。あなたは支払ったものの対価を受け取ったのです」といった、多額の課金を批判するようなコメントが寄せられています。

また、海外掲示板のReddit上でも「jtisallbusinessさんが自身のお金で課金していることは理解していますし、人々は自身のお金で好きなことを何でもできます。ただ、ディアブロ イモータルに10万ドルを投じるってどういうこと?!」や「誰かのディアブロ イモータルの課金額が、私の住宅ローンの全額に近いと知りました」といった、多額の課金額に注目するようなコメントが目立つのが現状です。

なお、Kotakuはディアブロ イモータルの開発元であるブリザードとjtisallbusinessさんの両方にコメントを求めていますが、記事作成時点では返答がありません。