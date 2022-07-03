Ž¢¤½¤ì¤Ã¤ÆŽ¤¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤è¤Í?Ž£¤Ò¤í¤æ¤¤Î¸ý¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤ËÏÀÇË²¦¤Ò¤í¤æ¤¤Ê¤é¤³¤¦ÀÚ¤êÊÖ¤¹
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈFamily2022Ç¯²Æ¹æ¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Q »Ò¶¡¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¸ÀÍÕ¡¢¤Ä¤Ö¤¹¸ÀÍÕ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A¡Ö¶µ²Ê½ñ¤ò³«¤¤¤Æ°Î¤¤¤Í¡×¤ÈÅØÎÏ¤òË«¤á¤Æ¡£
¿Æ¤¬»Ò¶¡¤Ë¤«¤±¤Æ²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬»Ò¶¡¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Ã¤Æ¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤«¤é¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ë¤Ï¡È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤È¤·¤Æºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¡¢¿Æ¤Ë¡Ö»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿©»ö¤¬¡¢»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´Ö¡á·ù¤Ê»þ´Ö¤Èºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¤È¤Ë¤«¤¯Ë«¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢100ÅÀËþÅÀ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç20ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢20ÅÀ¼è¤ì¤¿¤³¤È¤òË«¤á¤ë¡£¼¡¤Ë21ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤é1ÅÀÁý¤¨¤¿¤³¤È¤òË«¤á¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢À®Ä¹¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òË«¤á¤Æ¤ä¤ë¤È¡ÖÅÀ¿ô¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È»Ò¶¡¤ÏÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·»Ï¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤ÎÅØÎÏ¤òË«¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤Æ¤âÀµ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ë»Ò¶¡¤¬¶µ²Ê½ñ¤ò³«¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¶µ²Ê½ñ¤ò¸«¤Æ°Î¤¤¤Í¡×¤ÈÅØÎÏ¤òË«¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òË«¤á¤é¤ì¤¿¤é¿Í¤Ï´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£Q ¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¶¡¤¬²ÆµÙ¤ß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A ¸À¸ì¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÁá¤¯¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¶¡¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ì³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ä¡¢²»³Ú¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´ðÁÃÅª¤Ê¥»¥ó¥¹¤ÎÈ¯Ã£¤Ï10ºÐ¤°¤é¤¤¤ÇÂçÂÎ»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤Ë³°¹ñ¸ì¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Ä¹´üµÙ¤ß¤ËÃ»´ü´Ö¤ÎÎ±³Ø¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ë¤«¤¯ÎÌ¤òÄ°¤«¤»¤ì¤ÐÄ°³Ð¤ÏÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²È¤ÇCNN¤äBBC¤ÎÊüÁ÷¤òÎ®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¡¢±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤Î±Ç²è¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ª¤Ë¤Ê¤¤È¯²»¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ËÍ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Î¼êÅÁ¤¤¤Ç10Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶µ¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®³ØÀ¸¤ÏËèÆüÎý½¬¤¹¤ë¤È1Æü1²ó¤°¤é¤¤µÏ¿¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤ÏµÏ¿¤¬¤¢¤Þ¤ê¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¾¤ÎÃÎ³Ð¤È¶ÚÆù¤ÎÈ¯Ã£¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½¬¤¤¤´¤È¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Q ¾®³ØÀ¸¤Î´Ö¤Ç¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Î¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ý¤Þ¤Í¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
A ÌÛ¤Ã¤ÆÉô²°¤ÎÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤¬¡ÖÁá¤¯¿²¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¶¡¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Ï¿²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Æ¤Ï¿²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡ÖÁá¤¯¿²¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿Æ¤À¤±¤Î¹Í¤¨¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤·»Ò¶¡¤ËÁá¤¯¿²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆÉô²°¤ÎÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¿²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥¸¥ª¤òÎ®¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¹¤°¿²¤Þ¤¹¤è¡£±Ñ²ñÏÃ¤È¤«¥É¥¤¥Ä¸ì¤È¤«¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
µÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤Ã¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥È¥â¤ÊÂç¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÍ¤¬»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï²¦Äç¼£¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë²ÉÌÛ¤Ë¹çÍýÅª¤ÊÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤â¤Ã¤È¤Þ¤Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
----------
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô
ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©½Ð¿È¡£1999Ç¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö2 ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò³«Àß¡£2015Ç¯¤Ë±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö4chan¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï150Ëü¿Í¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Ò¤í¤æ¤Î®¡¡¤º¤ë¤¤ÌäÂê²ò·è¤Îµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô ¤Ò¤í¤æ¤ Ê¸¡áÅÚµï²íÈþ¡¡»£±Æ¡á¾¾±Ê³Ø¡Ë