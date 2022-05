囚人交換はトルコの首都アンカラ(写真)で行われた



アンカラ空港で「劇的な受刑者引き渡し」

ロシアによるウクライナ軍事作戦が続くさなか、ウラジーミル・プーチン露大統領とジョー・バイデン米大統領が相手国の受刑者をお互いに釈放する「囚人交換」を行った。

4月27日、トルコのアンカラ空港の滑走路で実現した。釈放された米国人受刑者の兄は興奮気味に米メディアに語った。

「まるで映画を見ているようなシーンだった」

「双方の特別機のタラップからトレバー(リード)とロシア人の受刑者がそれぞれ降り立ち、歩み寄り、自国の関係者に引き渡された」

「ちょうど、戦場で捕虜同士が交換されるように弟は米国側に引き渡された」

米政府高官は記者団に対し、こう釈明した。

「ロシアとの交渉は囚人交換に限定したもので、ウクライナ侵攻への米国の対応に変更はない」

この「囚人交換」はウクライナでの和平実現など事態打開を図る米露対話にはつながらないことをことさら強調したのだ。

一方、プーチン氏は4月28日、「囚人交換」の仲介の労をとったトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領に電話し、謝意を述べた。

(バイデン氏が同じようにエルドアン大統領に謝意を述べたという発表も報道も4月29日現在ない)

エルドアン大統領はロシアとウクライナとの停戦交渉の仲介役を買って出ている。この段階での米露間のセンシティブな「囚人交換」でもひと肌脱いだのだ。

北大西洋条約機構(NATO)の一員でありながら、誰の言うことも聞かない(?)プーチン氏はエルドアン氏を信用しているのだ。

冷戦終結後、最悪の事態に陥っている米露がなぜ、この時期に「囚人交換」に踏み切ったのか。入手した諸情報を基に以下、推測してみたい。

「囚人交換」に驚いた米メディア

米各メディアはこのニュースをやや抑え気味に、それでも驚きをもって報じた。

AP通信:米露間の緊張が最高に達している最中、予想だにしなかったこと。

ワシントン・ポスト:米露はこの時期でも取引できることを示した。

ブルームバーグ通信:米露による極めて稀な例。

釈放された米国人は元米海兵隊員(拘束された当時は語学留学生)のトレバー・リード氏(30)。テキサス州出身。

元海兵隊員だったということで諜報活動に関与していたスパイと思われがちだが(事実かもしれないが)、プーチン氏は(後述するように)「酔っぱらった単なるトラブルメーカー」と語っているところを見ると、どうもそうではなかったらしい(あるいはわざとそういっているのか)。

リード氏は旅行先のモスクワで飲酒運転中、職務質問をしようとしたロシア人警官2人に暴力を振るい、現行犯で逮捕され、裁判所から禁固刑9年を言い渡された。

リード氏の両親や家族はこれに激しく反発、ホワイトハウス前で釈放要求運動を繰り広げた。海兵隊当時のリード氏の写真を掲げた。

「米国人にとって海兵隊員というのは特別な意味を持っている。敬意と愛着心がある。そのためリードの名前は一躍有名になった」(主要メディアのベテラン記者)

一方のロシア人はコカインの密輸を図った共同謀議罪で収監されたコンスタンチン・ヤロシェンコ氏(53)。

現在ロシア軍が制圧したとされるウクライナのマリウポリとは目と鼻の先にあるロシア領ロストフ・ナ・ドヌー出身で、父親から譲り受けた輸送航空会社の経営者で自分自身パイロットだった。

ナイジェリア人密輸業者に誘われて、リベリアからアフリカ、欧州、米国などにコカインを密輸しようとして米国とトリベリア当局によるおとり捜査に引っ掛かり、直ちに米国に身柄を引き渡された。

麻薬密輸共謀罪で懲役20年の禁固刑を受け、米コネチカット州ダンベリー刑務所に収監されていた。

ヤロシェンコ氏は「リベリア当局に激しい拷問を受けた。米国に引き渡された後も厳しい尋問を受けた」と陳述した。

ロシア・メディアが書き立てたため、同氏はロシアでは「米国に虐待されるロシア人」として知れ渡った。これはプーチン氏も無視できなかった。

プーチン:受刑者に人道上の問題がある

「囚人交換」

降ってわいたような話だが、実はここ10か月前から米露の間では極秘の交渉が進められた。

言い出しっぺはプーチン氏だった。

発端は、バイデン氏とプーチン氏がジュネーブで初めての対面首脳会談を行った2021年6月16日。首脳会談の前々日、プーチン氏はNBCとのインタビューでこう述べていた。

(受刑者を相互に釈放することでバイデン氏と話し合う用意はあるかとの質問に)「もちろんある。いくつかのケースでは人道上の問題が生じている。(受刑者の)健康問題や特定の人物の命や家族に関わる事案だったら、首脳同士で話し合うべきだ。そうじゃないか」

そう述べたうえで、プーチン氏は米国人受刑者の一人、「トレバー・リード」について触れてこう述べた。

「このケースはすぐにでも解決できる。この男は、酔っていて(警官に食って掛かって逮捕された)トラブルメーカーだった」

「もしあなたのお国で同じことをやったらその場で警官に射殺されていただろう」

さらにプーチン氏は、「コンスタンチン・ヤロシェンコ」についても触れていた。

「この人物は『普通の犯罪』(Common Crime)で起訴され、禁固刑を受けている。彼には重大な健康問題がある。米国の刑務所はそれを無視している」

首脳会談直前に米メディアに対してここまで言及しておきながら、「囚人交換」の話が首脳会談で出ないわけがない。

3時間半にわたった首脳会談後、共同声明が出され、プーチン氏とバイデン氏は共同記者会見ではなく、それぞれ個別の記者会見を行った。

それによると、首脳は新たな核軍縮の枠組みの構築など戦略的安定に向けた2国間対話を始めることで合意した。世界のメディアはそれに飛びついた。

米メディアは、バイデン氏がロシアの米国に対するサイバー攻撃についてプーチン氏が対応をとらない場合には相応の措置をとると警告したことをことさら大きく報じた。

会談後、プーチン氏は記者会見で「建設的だった」と述べたのに対し、バイデン氏も「ロシアに向き合ううえでの明確な基礎を築くことができた」と前向きに評価した。

だがプーチン氏が事前にあれだけ言及した「囚人交換」についてはプーチン氏もバイデン氏も記者会見では一切触れなかった(したがって米メディアも一切報道しなかった)。

米シンクタンクの研究員の一人は、筆者にこう指摘する。

「首脳会談で囚人交換の話が全く出なかったわけではない。おそらくこの首脳会談では『今後、外交ルートを通じて秘かに協議する』ことを決めていたことは間違いない」

「なぜ両首脳が公にしなかったのか。受刑者を交換するという事案は実施される瞬間まで極秘裏にやらなければ実現しないからだ」

そして4月27日「囚人交換」が実施された。

プーチン氏はウクライナ情勢で米露関係が最悪な状況にあってもバイデン氏との最初の対面首脳会談で交わした「約束事」を守ったことになる。

「ヤロシェンコ=リード交換」は、国家のメンツが絡むスパイの交換ではない。

それだけにプーチン氏にとってもバイデン氏にとっても、実現するにはいく分実現しやすかったはずだ。

しかもヤロシェンコ氏には「健康上の問題」があった(そうプーチン氏は暴露していた)。

一方リード氏も健康状態に問題があるという情報が米国サイドにはあった。

2人の共通項は「病状悪化」

捕虜交換の歴史に詳しいポール・スプリンガー氏*1は今回の「ヤロシェンコ=リード交換」についてこう指摘している。

「受刑者の相互交換は、従来の戦時の捕虜交換から派生して生まれた。捕虜や諜報部員を交換する際には、その組織の役職に見合う者同士で交換するというのが鉄則だ。

「今回のように民間人同士の場合はその人選は難しい」

「朝鮮戦争時から傷病捕虜同士の交換が始まった。戦場に二度と戻れない捕虜を自軍に戻す。人道上の理由からだが、傷病兵の多くは交換後に死ぬケースが少なくなかった」

「捕虜収容所で死ぬよりも自軍に戻されて死ぬ方が人道上好ましいという考え方からだ」

スプリンガー氏の説を敷衍すれば、こういうことだったのだろう。

<ヤロシェンコもリードも捕虜ではなく、民間人受刑者だ。2人に共通していることは健康状態だ。プーチン氏が10カ月前に提案した時点でヤロシェンコ氏の病状は悪かったのだろう>

*1=同氏には著書『America’s Captives: Treatment of POWs from the Revolution War to the War on Terror』がある。

ロシア側は2018年、ドナルド・トランプ大統領(当時)にもヤロシェンコ氏の釈放を求めていたが、トランプ氏はこれを拒否していた。

おそらくロシア側はヤロシェンコ氏に見合う米受刑者にトランプ氏が望む受刑者とは別の人物を提案していたからだろう。

米国が釈放を望んでいた受刑者はスパイ罪(米側は全面否定)で逮捕され、2020年6月、16年の禁固刑を受けて服役中のポール・ウィーラン氏(52)だった。

同氏は、カナダ生まれの米国人で、カナダ、米国、英国、アイルランドの国籍を持っている。

米海隊員(窃盗容疑で強制的に除隊)を経て、民間会社のITプロジェクト・マネージャーに。2006年頃から頻繁にロシアを訪問、2018年12月、知人の結婚式の手伝いをする目的でモスクワに滞在中、スパイ容疑で逮捕された。目下服役中だ。

バイデン氏としては、トランプ氏同様、ヤロシェンコ氏の「見返り」にはこのウィーラン氏を所望したに違いない。

プーチン氏はこれを蹴って、リード氏を「見返り」に提案し続けたに違いない。

バイデン氏は「囚人交換」後、「断腸の思いだ」と吐露したのは、そのためだったのではなかろうか。

WNBAのスター選手、有罪なら禁固刑10年

そのほか、ロシアでのエキシビションゲームに出場するためウクライナ侵攻直前にロシア入りしたが、空港で麻薬保持が発覚、身柄を拘置されたWNBAのスター選手、ブリトニー・グライナー氏(31)がいる。

「フェニックス・マーキュリー」所属選手だ。

同氏は東京五輪で金メダルに輝いた米国チームの主力選手だっただけに国際的にその動向が注目されている。目下のところ、消息すら分かっていない。

麻薬保持はロシアでは「重罪」だ。有罪判決が下されれば、最高禁固刑10年とされている。

ところで、米国にはどのくらいの人数のロシア人受刑者がいるのか。ロシアには米国人の受刑者はどのくらいいるのか。

公式な数字は双方とも明らかにしていないが、アナトリー・アントノフ駐米ロシア大使(当時)は2016年時点で「米国内には約百人がいる」と述べている。

ロシアの「イズベスチア」紙は2016年時点で「ロシアの刑務所には13人の米国人が服役している」と報じている。

バイデン氏は4月27日、こうも述べている。

「われわれはウィーラン氏をはじめまだロシア側に拘束されている米国人の釈放を求め続ける。彼らがリード氏と同じように米国の地に戻り、家族と再会するまでわれわれは諦めない」

第三者から見ると、受刑者引き渡し事案にすぎないが、他国に旅行したり、駐在している自国民が拘置されるということは国家にとっては重大な事案だ。

自国の国民の自由と人権が侵されていることに国家権力、政府の長が憤然と立ち向かうのは当然の義務だ。

北朝鮮による日本人拉致問題で歴代政権が北朝鮮にその釈放を要求するのと同じ次元の事案なのである。

そうした要求を聞き流し、無視し続ける北朝鮮の金正日、金正恩親子は、国際社会の一員とは言えない「ならず者」でしかない。

ウクライナで連日のように戦争犯罪を続けるプーチン氏だが、今回の「囚人交換」を見る限り、一応、自国民に対する「人道」については分かっているようだし、「取引ができる相手」であることを立証している。

プーチン氏は金正恩氏と同じ類の「ならず者」でないことだけは認めてもよさそうだ。

少なくともプーチン氏はバイデン氏と交わした「約束事」は守っている。

そのことがウクライナ危機を終わらせるためのポジティブ要因にはなりそうだ。

筆者:高濱 賛