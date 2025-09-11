潮風ただよう漁港にあるハンバーガーショップ

東名高速道路沼津ICから車で約25分、JR沼津駅からバスで約10分とアクセスが便利な沼津港。沼津といえば干物が有名で、とくに「味」はもちろん「地域性」や「製造技術」などが優れた逸品は「沼津ブランド」として認定され、人気を集めています。

沼津港周辺は徒歩で回ることができ、路地を一本曲がれば、所狭しと干物やみやげもの店が並んでいます。漁港ならではの光景に、ついつい目移り。旅のおみやげを買うのも、楽しみのひとつですよね。

沼津港の入口にある「港八十三番地」には、深海生物にスポットを当てた世界初の水族館「沼津港深海水族館」のほか、カフェや食事処が軒を連ねます。

今日のお目当てである「沼津バーガー」も港八十三番地にあり、沼津港深海水族館のすぐ隣りに位置します。窓から差し込む光が気持ちいい開放感のある店内は、ひとりでの立ち寄り、仲間とともに数人で、デートのランチにもおすすめです。



「深海魚バーガー」700円

ご当地食材を使用したメニューが揃う「沼津バーガー」のなかでも、人気メニューは、深海魚の漁獲量が日本一の沼津港ならではの「深海魚バーガー」です。

パティには、深海魚のメギス（ニギス）を使用。バーガーの開発のためにさまざまな種類の深海魚を試した結果、“最も合う”と選ばれた、栄誉ある深海魚です！

カットした断面図を見てみると、このボリューム感！ かかっているのは、トマトソースとタルタルソースをブレンドしたオリジナルソース。あっさりとした味わいのフライに、奥深さを与えています。

ふわふわとしたバンズに、たっぷりのシャキシャキきゃべつ、サクサクふんわりのパティ…さまざまな食感を楽しむことができますよ。

「沼津サバメンチカツバーガー」670円

地元の水産加工会社が作った「サバメンチカツ」を使ったバーガーも、おすすめのひとつ。沼津港で水揚げされたサバ、沼津市戸田の「戸田塩」を原料に作られたメンチは、サバ特有の臭みがまったくなく、これ以上ないほどの肉感です。

その食べ応えと食感の良さは本当に驚き！老若男女のみなさんに食べてほしい！

このほかにも、サメ、金目鯛、まぐろやアジフライなど多彩なバーガーメニューが揃います。



「沼津バーガー」で提供しているメニューは、店内でのイートインはもちろんのこと、持ち帰りも可能です。少し歩けばすぐに海が見える、絶好のシチュエーションでのランチも最高ですよ。

サイドメニューには冬季限定のスープや、「イカたらナゲット」も並びます。モチモチとした食感のナゲットはピリリと辛く、これはお酒が欲しくなる.…！

「ディープシードリンク」500円

「ディープシードリンク」は、深海をイメージしたというビジュアル力抜群のドリンク。さわやかなブルーのなかには…シーラカンスだ！

普段はカップの底（深海）に沈んでいるのですが、今回は撮影のため、特別に浮上させていただきました。

「何が潜んでいるかは、お楽しみなんです」とのことでしたが、実はこのランダムで提供される深海魚たち、店内で仕込んでいる特製グミなんです。

この日は、三ヶ日みかんのオレンジジュースと、ノンアルコールのカシスシロップを使用した“カシオレ風”グミでした。

深海魚を使ったメニューの開発を積極的に行う「沼津バーガー」。これからも、深海魚の魅力で楽しませてくれることでしょう。



■沼津バーガー（ぬまづばーがー）

住所：静岡県沼津市千本港町83-1

TEL：055-951-4335

営業時間：9〜18時（17時30分LO）、土・日曜、祝日は〜20時

定休日：無休（臨時休あり）

Text：横畠花歩

Photo：くふうしずおか



