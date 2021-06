【Huluランキング】刑務所ドラマ人気が止まらない！あのご長寿シリーズが後を追う（6月1日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、5月26日(水)から6月1日(火)までの1週間、そして5月全体で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! 週間・月間でのTVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、国内ドラマ作品部門、アジアドラマ部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

<月間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『恋はDeepに』

2.『ネメシス』

3.『君と世界が終わる日に』

4.『コントが始まる』

5.『名探偵コナン』

6.『東京リベンジャーズ』

7.『僕のヒーローアカデミア』

8.『しゃべくり007』

9.『呪術廻戦』

10.『有吉の壁』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ゲーム・オブ・スローンズ』

国内ドラマ作品トップ10

1.『恋はDeepに』

2.『ネメシス』

3.『君と世界が終わる日に』

4.『コントが始まる』

5.『MIU404』

6.『住住(2021)』

7.『年の差婚』

8.『ラブファントム』

9.『息をひそめて』

10.『今日から俺は!!』

<週間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『恋はDeepに』

2.『ネメシス』

3.『東京リベンジャーズ』

4.『コントが始まる』

5.『僕のヒーローアカデミア』

6.『名探偵コナン』

7.『有吉の壁』

8.『しゃべくり007』

9.『キングダム』第3シリーズ

10.『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました』

海外ドラマ作品トップ10



1.『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『ライド with ノーマン・リーダス』

2.『メーデー! 番外編:惨劇の全貌』

3.『ブリティッシュ ベイクオフ』

4.『潜入! 北朝鮮:国家犯罪』

5.『アメリカズ・ゴット・タレント』

6.『工場ケンガク! 〜たべものが出来るまで』

7.『占いタクシー −あなたの人生占います−』

8.『カー・SOS 蘇れ! 思い出の名車』

9.『サタデー・ナイト・ライブ』

10.『古代の宇宙人』

アジアドラマ作品トップ10

1.『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』

2.『ナインルーム』

3.『恋のトリセツ 〜フンナムとジョンウムの恋愛日誌〜』

4.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

5.『マザー 〜無償の愛〜』

6.『彼女はキレイだった』

7.『美男 (イケメン) ですね』

8.『花郎〈ファラン〉』

9.『あやしいパートナー 〜Destiny Lovers〜』

10.『トンイ』



週間ランキングのTVシリーズ部門は、トップ8の顔ぶれは前週と変わらない。石原さとみと綾野剛が主演を務める『恋はDeepに』は、5月頭から4週連続で1位に君臨し続けており、次点にミステリードラマ『ネメシス』が控えている。

海外ドラマ部門のトップは、4週続けて『ウォーキング・デッド』は3位と1ランク下がったものの、トップ3を維持している。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、『ライド with ノーマン・リーダス』が3週続けて首位をキープ。前週に引き続き3位の『ブリティッシュ ベイクオフ』は、イギリス全土から選ばれたアマチュアの参加者12人が"ベイキング"の腕を競い合う人気のコンテスト番組だ。毎回一人ずつ脱落していき、10週かけて優勝者が決定する。

9位には、アメリカで毎週土曜日深夜に放送されている大人気コメディ長寿番組『サタデー・ナイト・ライブ』が登場! 現在、最新シーズンにあたるシーズン46が順次配信中。第8回のホストはティモテ・シャラメ(『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』)、第9回のホストは過去にレギュラーメンバーだったSNLファンにはおなじみのクリステン・ウィグ(『ゴーストバスターズ』)など、今シーズンも豪華な顔触れが揃っている。

アジアドラマ部門のトップは、韓国で大ヒットした『太陽の末裔』をベトナムでリメイクした『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』。毎週金曜に新エピソードが追加される同作は、前週までは3位に位置していた。代わりに、それまでトップを維持していた『恋のトリセツ 〜フンナムとジョンウムの恋愛日誌〜』は、3位にランクダウンと入れ替わりの結果に。

月間ランキングでは、総合部門トップ10のうち8作品は4月と同じ作品が並んでいる。圏外から6位に入ったのは、実写映画の公開が来月に控えているアニメ『東京リベンジャーズ』。海外ドラマ部門では、『グレイズ・アナトミー』は、月間ランキングで4月の圏外から6位に浮上。国内ドラマ部門では、配信がスタートした『MIU404』が5位にランクインした。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン1〜14 Huluで配信中 © 2021 ABC Studios and CBS Studios, Inc/『サタデー・ナイト・ライブ』(© 201920 National Broadcasting Company, Inc. All Rights Reserved.)/『ブリティッシュ ベイクオフ』シーズン5 HuluのライブTV内 FOXチャンネルで配信中 © Love Productions/『グレイズ・アナトミー』シーズン1〜15 Huluで配信中 © 2021 ABC Studios