『グッド・ワイフ』ジョシュ・チャールズ＆『パニッシャー』ジョン・バーンサル、HBOの新作で共演！

リーガルドラマ『グッド・ワイフ』のウィル・ガードナー弁護士役で知られるジョシュ・チャールズと、Netflixの『Marvel パニッシャー』に主演したジョン・バーンサル。そんな人気俳優二人が、刑事ドラマ『THE WIRE/ザ・ワイヤー』の製作チームが手掛ける米HBOの新作ドラマ『We Own This City(原題)』で共演することがわかった。米Deadlineが報じている。

『We Own the City』は、調査ジャーナリストのジャスティン・フェントンによる著書「We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption」を下敷きにしたミニシリーズ。

2015年にメリーランド州ボルティモアで、25歳の黒人男性フレディ・グレイが市警で拘留中に不審死を遂げ、市民が彼の死に対する正義を求めて暴動が勃発。グレイの死をめぐり、連邦捜査局から捜査の目を向けられたボルティモア市警は、麻薬が蔓延して暴力犯罪が多発する市の治安を改善させるべく、ウェイン・ジェンキンス軍曹と彼が率いる私服部隊"ガン・トレース・タスクフォース"に協力を求める。ところが、この新たに取られた対策の背後で、前代未聞となる規模の犯罪と陰謀が警察内で蔓延っていたことが判明する―。

全6話となるミニシリーズで、ジョンが演じるのはジェンキンス軍曹役。ジョシュは地元住民の間で傲慢かつ残忍な警官として知られ、多くの市民から苦情の対象として名前が挙がっていたというダニエル・ハースル役で出演する。

そして、『BOSCH/ボッシュ』のジェイミー・ヘクターが一連の事件に巻き込まれ、連邦大陪審の前で証言するよう求められたボルティモア市警殺人課のショーンM.スイーター刑事役にキャスティングされている。

『THE WIRE/ザ・ワイヤー』のクリエイター、デヴィッド・サイモンとプロデューサーを務めたジョージ・ペレカノスが再タッグを組んで指揮を執り、二人は『ザ・ワイヤー』でペンを執ったエド・バーンズと共同で脚本も手掛ける予定だ。

『We Own This City』は今年7月に製作開始予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:

ジョシュ・チャールズ&ジョン・バーンサル © FAM020/FAMOUS/© MAURICE CLEMENTS/FAMOUS