『NCIS：ニューオーリンズ』スコット・バクラ、番組の終了に驚いた＆ファンへ感謝のメッセージ

大ヒットドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のスピンオフとして誕生し、オリジナル版に負けない人気を誇っていた『NCIS:ニューオーリンズ』。今年2月にシーズン7をもって終了することが発表されたが、主人公ドウェイン・"キング"・プライドを演じるスコット・バクラが、「キャンセルに驚いた」と胸内を明かした。

『NCIS:ニューオーリンズ』は、本家のシーズン11でバックドア・パイロットがオンエアされ、2014年より米CBSで放送スタート。スピンオフでは海軍犯罪捜査局(略称NCIS)のニューオーリンズ支局を舞台に、プライドが率いるチームが米海軍・海兵隊の将兵が関わる事件を追う。

米TV Insiderのインタビューに応えたスコットが、「パンデミックの真っ只中から抜け出した、このシーズンが最後になる。そんなことが起こるとは思わなかったし、番組がキャンセルされて驚いたよ」とコメントした。

そしてスコットは、何度もオンエアの曜日や時間帯が変更されたにも関わらず、何年にもわたって番組を視聴し続けてくれたファンに感謝の気持ちを伝えている。

「ファンが番組について来てくれて、世界中に番組を伝えてくれたことに感謝しているよ。シリーズは世界中で200の市場でリリースされたからね。すごく楽しかったし、ずっとファンがサポートしてくれた。ファンは番組と私たちが伝えた物語やキャラクターを気に入ってくれたようだし、だから私たちは番組を続けてこられた。ファンに人間関係を築いて愛着を持ち、一緒に楽しんでほしかったから製作したし、そのことを軽視したことはない。決してね。ファンを尊重しているし、常に私たちは素晴らしい関係を築いてきた。今後も、その関係を続けていくことを楽しみにしているよ」

ファイナルを迎える『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン7は現在CBSにて放送中で、5月23日に放送予定の第16話、シリーズ通算155話目で幕を閉じる。(海外ドラマNAVI)

