【TSUTAYA DISCAS】海外ドラマ人気ランキング（2021年3月）

TSUTAYAに出向かなくても10万本を超えるタイトルがレンタル可能な宅配レンタルサービスのTSUTAYA DISCAS。デジタル化されていない作品も視聴できるのが嬉しいDISCASにて、3月で最も多くのレンタル数を記録した10作品をご紹介。どんなドラマが人気なのかチェックしてみよう。

3月1日〜3月31日までの海外ドラマ人気TOP10は以下の通り。

1.『スター・トレック:ピカード』

2.『ブラックリスト』シーズン7

3.『S.W.A.T.』シーズン3

4.『マニフェスト 828便の謎』シーズン2

5.『シカゴ P.D』シーズン6

6.『FBI:特別捜査班』

7.『シカゴ・ファイア』シーズン7

8.『ウォーキング・デッド10』

9.『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン3

10.『クリミナル・マインド/FBI vs.異常犯罪』シーズン14

初登場で見事第一位に輝いたのは、『新スター・トレック』のジャン・リュック・ピカード艦長のその後を描くスピンオフドラマ『スター・トレック:ピカード』だ。TV映画『新スター・トレック』シリーズの最終章『ネメシス/S.T.X』の20年後が舞台ということで、主演のパトリック・スチュワートのみならず、副長ライカーを演じたジョナサン・フレイクスなど、かつてのメンバーも次々とゲスト出演し話題となった。日本語吹替版もかつてのシリーズの声優陣が再結集していることも昔からのファンにはたまらない。

10位の『クリミナル・マインド/FBI vs.異常犯罪』は、次のシーズン15で幕閉じをしているため、ファイナルに向けて見逃せないシーズンだ。そんなシーズン14の第1話は番組開始から通算300話となる記念すべきエピソード(原題のエピソードタイトルも"300")。このエピソードを皮切りに、ファイナルに向けてメンバーの人間ドラマにも大きな変化が訪れる。

4月には『SUPERNATURAL XV<ファイナル・シーズン>』や『グレイズ・アナトミー』シーズン16といった大ヒット作のレンタルが開始予定。どんなランキングになるのか楽しみだ。より。

