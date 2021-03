『SHERLOCK』ベネディクト・カンバーバッチ、シーズン5は「絶対にないとは言えない」

2010年より英BBCにて4シーズンにわたり放送された大ヒットドラマ『SHERLOCK/シャーロック』でシャーロック・ホームズを演じ、大ブレイクを果たしたベネディクト・カンバーバッチ。今やハリウッドの大スターとなった彼が、シーズン5製作の可能性を示唆している。

『SHERLOCK』は2017年にシーズン4が放送されたが、シリーズのキャンセルやシーズン5への更新が発表されないまま中途半端な状況が続いている。その点について、米Colliderのインタビューでベネディクトが答えた。

「その質問を聞くのに僕は最悪の相手だよ。だって、僕は明らかに"絶対"とは言わないからね。だけど、僕にはわからない。今の時点で僕の仕事のスケジュールはパンパンだから、そのことを聞くには僕は最適の人間じゃないよ。それに、(ワトソン役の)マーティン(・フリーマン)や他の主要キャストの都合もあるしね。だから何とも言えない。脚本が良ければ、いつかは可能かもしれない。"脚本"と言ったけど、ドラマシリーズじゃなくて映画になるかもしれないし、わからないよね? だけど、とにかく今は無理なんだ」とコメント。すぐには実現しないが、脚本が良くてキャストのスケジュールが合えば不可能ではないと、嬉しい答えを返している。

過去には、クリエイターであり、シャーロックの兄マイクロフト役で出演するマーク・ゲイティスもシーズン5を製作したいと思っていると述べていたが、キャストのスケジュールを合わせるのが至難の業だと嘆いていた。

現在、ベネディクトはマーベル映画『ドクター・ストレンジ』の続編『Doctor Strange in the Multiverse of Madness(原題)』を撮影中で、その他に映画6本が待機中だ。マーティンも同じくマーベル映画『ブラックパンサー』の続編に続投する予定。

『SHERLOCK/シャーロック』シーズン5が実現することを願いつつ、シーズン1〜4を観賞して復習をしておきたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『SHERLOCK/シャーロック』©2017 Hartswood Films Ltd.A Hartswood Films production for BBC Wales co-produced with Masterpiece.Distributed by BBC Worldwide Ltd.