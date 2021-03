【最新版】おうち時間にイッキ見！U-NEXTで見られるTVシリーズ

なかなか外に出掛けられない今、おうちで海外ドラマはいかがでしょうか。それもイッキ見で! 今回はU-NEXTで見られる作品をピックアップしてご紹介。

『SEAL Team/シール・チーム』



『BONES』のシーリー・ブース役で知られるデヴィッド・ボレアナズが主演を務めるミリタリーアクションドラマ。アメリカ海軍特殊部隊に所属する通称"チーム6"と呼ばれる実在の対テロ特殊部隊をモデルに、デヴィッド演じるジェイソン・ヘイズが率いる"ブラボー・チーム"が世界各地で危険なミッションに挑む様子を臨場感たっぷりに描く。

森川智之、杉田智和、佐藤拓也らが出演するシーズン1の吹替版と、シーズン2&3を見られるのはU-NEXTだけ。(シーズン2の吹替版は4月23日(金)、シーズン3の吹替版は6月25日(金)に配信予定)





『イン・ザ・ダーク』



米CWで2019年に放送開始され、本国アメリカではシーズン3が今年6月から放送される新感覚ミステリー。『LIFE!/ライフ』『ナイト ミュージアム』など俳優業のみならず監督としても活躍するベン・スティラーが製作総指揮を務めることでも話題。

主人公マーフィは、難病を患って視力を失い、酒と男に溺れる日々を送っていた。ある日、彼女が唯一心を打ち明けられ、自分を支えてくれる親友の死体を見つけてしまったことを機に、自暴自棄な生活から一転、事件の真相を暴くために捜査に乗り出す。

本作でドラマ初主演となるペリー・マットフェルドは、社会から疎外された等身大の女性を繊細かつリアルに演じ、各方面からその演技力の高さを賞賛されている。シーズン1&2が配信中。





『ナンシー・ドリュー』



幾度となく映像化されてきたシリーズ累計2億部を売り上げたミステリー小説を、『ゴシップガール』のジョシュ・シュワルツがドラマ化。高校を卒業したナンシー・ドリューは、大学進学のために故郷を離れることを計画していた。しかし、殺人事件が起こり、彼女は一緒に働いている仲間たちと共に容疑をかけられてしまう。ナンシーは仲間の協力を得ながら真相を解明していく。

本作は殺人事件の犯人を探し出す本格ミステリー要素に、主人公ナンシーや周囲の仲間たちの等身大の悩みが融合された新感覚ミステリー。さらに、殺人事件にオカルト要素が加わる上、『リバーデイル』や『プリティ・リトル・ライアーズ』を彷彿とさせるドロドロの群像劇も注目だ。シーズン3への更新も決まっている。





『アレックスライダー』



アレックス・ペティファー(『マジック・マイク』)主演で2006年に映画化もされた英作家アンソニー・ホロヴィッツによる人気小説をドラマ化したスパイアクションドラマ。

シーズン1では原作小説の2作目を基に展開。ごく普通の少年アレックスは叔父の死をきっかけに、平凡な日常は一変する。アレックスは叔父の死の真相とある事件を探るため身分を偽り、人里離れた全寮制学校ポイントブランクで潜入捜査をすることに。

映画版よりもシリアスな本作は、昨年花江夏樹と下野紘が出演している。





『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』

セレブたちが起こしたトラブルを秘密裏に解決する敏腕フィクサーのレイ・ドノヴァンを主人公に、華やかなハリウッドの裏側と、レイの問題ありな兄弟や父親との複雑な関係が同時に描かれるハードボイルドなサスペンスドラマ。

"仕事人"としての非情さと家族思いのギャップを持つレイを演じるのは、映画『スポットライト 世紀のスクープ』や『ウルヴァリン:X-MEN ZERO』などに出演するリーヴ・シュレイバー。本作で5年連続ゴールデン・グローブ賞にノミネート。対して、静かな狂気をにじませる父ミッキー役には『帰郷』でアカデミー賞主演男優賞に輝き、近年は『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』『奇跡の絆』などに出演するジョン・ヴォイト。演技派俳優の演技合戦は必見。

昨年シーズン7で打ち切りとなった本作だが、映画化が決定。今年の後半にニューヨークで撮影開始予定だ。現在シーズン1からシーズン6まで見れるのはU-NEXTだけ。



その他にも、テンポの良いシニカルな掛けあいと、バイオレンス描写が中毒になる『ゲット・ショーティ』のドラマ版『マンション・ハウス・ホスピタル』などが配信中。

また、3月26日(金)よりクライムサスペンスドラマ『Your Honor / 追い詰められた判事』が独占配信! 『ブレイキング・バッド』以来のTVシリーズ主演となるブライアン・クランストンが、ひき逃げ事件を起こしてしまった最愛の息子の命を守るため、罪を重ねた判事マイケル・デジアートを演じる。

『Your Honor』の他にも、U-NEXTではViacomCBSと独占ライセンスパートナー契約を締結したことにより、人気ゲーム「Halo」のドラマ版や、『殺人を無罪にする方法』のヴィオラ・デイヴィスが製作総指揮を務め、出演する歴代のファーストレディに迫ったドラマ『The First Lady(仮題)』など、米Showtimeの最新作をいち早く配信予定だ。

(配信情報は2021年3月時点での情報です)

Photo:

『SEAL Team/シール・チーム』© 2017 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./『イン・ザ・ダーク』©2019 The CW Network, LLC. all rights reserved./『ナンシー・ドリュー』©2019 The CW Network, LLC. all rights reserved./『アレックスライダー』© 2020 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved./『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』©SHOWTIME NETWORKS INC. ALL RIGHTS RESERVED./『Your Honor / 追い詰められた判事』© 2020 SHOWTIME NETWORKS INC. All Rights Reserved.