【注意】本記事は、『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』の内容にはまったく触れていません。普通の意味での「ネタバレ」を避けたい人でも、安心してお読みいただけるはずです。とはいえ、余計な情報を入れずに『シン・エヴァ』をまずは真摯に味わいたい方は、この種の記事すらも避けたほうがいいかもしれません。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』が、延期を重ねに重ねてようやく公開された。多くの熱狂的ファンに支えられ、文化史にその名が刻まれることの確実なシリーズの最終作である。案の定、すぐに多くの考察・批評ブログが上がってきており、これからもしばらくは多数の熱い(もしくは冷めた)記事・批評文が書かれ続けるだろう。

今回のエヴァ現象には、ひとつの興味ぶかい雰囲気がある。考察ブログや批評、そしてSNSにおいて、多くの人が驚くほどネタバレに配慮しているのだ(もちろん例外はあるが)。その雰囲気は、『エヴァンゲリオン』という作品が現代において獲得している稀有な地位を示すものになっている。本稿では、ネタバレ論の観点から、この独特な雰囲気について考察してみたい。

『シン・エヴァ』、ネタバレ配慮の独特な雰囲気

まず私が着目しているネタバレ配慮の雰囲気について、もうすこし丁寧に説明しておこう。

これは、作品内容に触れる記事が少ない、という意味ではない。エヴァ関連の記事・ブログは、内容を詳細に考察するものがすでに数多く出ている。現代は話題作についてのアフィリエイト記事がすぐさま量産される時代でもあり、それは『シン・エヴァ』についても例外ではない。

またこれは、安易に考察を語る人が少ないという意味でもない。たしかに熱狂的ファンをもつ作品には、安易に語ってはならないという圧迫的空気が伴いがちで、その傾向はエヴァにも当てはまる。だが私は、その圧力が今回ことさら強いということが言いたいわけではない。これまでの庵野作品同様、『シン・エヴァ』もすでに良不良の多くの考察を呼んでいる(余談だが、こうした熱ある動きを受けて、批評家があとからしっかりした批評文を書くのは大変だろうな、と思う)。

私が着目したいのは、今回のエヴァ現象では、多くの考察記事が出ているにもかかわらず、その熱い(冷めた)語りを作品未見の人に伝えるべきではない、という空気が広く共有されている、という点だ。

SNS上でのおおっぴらな感想開陳はかなり少ない。内容を伏せてTwitterに投稿できるサービス「ふせったー」では『シン・エヴァ』公開後にアクセス数が急増したという。また、既発の考察記事やブログでも、「ネタバレあり」の注意が通常以上に丁寧になされている印象がある。

さらに、注意書きなしにあけすけにネタバレ情報を書く記事も、あくまで作品を見た人に向けた記事になっていて、未見の人向けのネタバレ情報を出す記事はほとんどない。こうした配慮は、今回の『シン・エヴァ』現象に独特な雰囲気をもたらしているように思われるのだ。

もっとも、ネタバレに配慮すべきという規範は、SNSが発達した現代において、もはや共有されているひとつのマナーだ。とりわけ話題作ではその意識は強くなる。

また今回のネタバレ配慮の空気の一部は、公式に作り出されているものでもある。公式Twitterアカウントでは「人が集まる場所での会話を控えて頂くことで、前後左右にいるかもしれない未見のお客様への配慮にもなります」と依頼がなされ、アカウントのトップにピン留めされている。

ちなみに、劇場で限定配布されているイラストチラシにも「ネタバレ注意 Do not open this before watching the movie」と記してあった。

しかしこうした公式の動きをふまえたとしても、今回の雰囲気は、鑑賞者たちの配慮と敬意によって自発的に形成されているところが大きいだろう。この雰囲気は、公式発表への従順・忠実さだけでつくられたものではない(とはいえ、このような配慮と敬意に満ちた空気は、公開直後に見に行ったコアなファンによって作り出されるものであろうから、すぐに霧消していくのだろうが)。

このネタバレ配慮の雰囲気を生み出しているものは、何なのだろうか。『シン・エヴァ』をとりまくこの雰囲気は、他の作品のそれと何が違うのだろうか。この考察からは、ネタバレの悪さを語る上での重要な論点が見えてくる。

ネタバレは文化論的に興味ぶかい現象である

ネタバレという事象について、すこし一般的な話をしておこう。

ネタバレというのは、私の専門である美学・芸術哲学の観点からすると、とても興味ぶかい現象である。ネタバレはなぜ悪いのか、何がネタバレにあたるのか、人はなぜあえてネタバレ情報を読みに行くのか。考えるべき問題は多々ある。

ネタバレは避けるべきものだと一見思われがちだが、ネタバレされてもOKですよ、という人は実は結構いる。しかも、SNS等でネタバレに触れてしまうのはもはや避けがたい、という「やむなく受認派」ではなく、ネタバレ大歓迎、むしろネタバレ情報を読んでから鑑賞したい、という「積極的歓迎派」も案外たくさんいるのだ。

ネタバレを歓迎する人たちは、それなりに合理的な理由を持っている。見どころをあらかじめ把握しておきたい、謎めいた演出に振り回されるのは嫌だ、ハラハラ・ドキドキがそもそも嫌いなので感情の揺さぶりを避けたい等々、その中身は様々だが、鑑賞前に自らネタバレされにいく人たちは皆自分なりの理由を持っているのだ。ネタバレをめぐる議論が興味ぶかいのは、こうも意見がバラバラでありながらも、各人が自分の意見にそれなりの自信と理由を持っているだからだ。

ネタバレ情報への接し方は、あなたの芸術観を反映している。「ネタバレ注意!」という注意書きは、その作品に対するあなたの評価、さらにはあなたの芸術観を問うてくる鏡なのである。

エヴァはそもそもネタバレに弱い作品だったのか

悪しきネタバレとはどういうものだろうか。最悪のネタバラシ行為は、ミステリー作品の犯人やトリックをバラすものだろう。『名探偵コナン』のネタバレはもちろん厳禁だ。

また、犯人やトリックがなくとも、重要な仕掛けを含んでいる作品については、ネタバレへの配慮がなされる。『カメラを止めるな!』のような、ちょっとした事前情報によって驚きが半減してしまうタイプの作品がこれにあたる。

先が読めずにハラハラ・ドキドキさせるタイプの作品も、同じく配慮が求められるだろう。クリストファー・ノーランの多くの作品(『TENET』『インセプション』『メメント』など)はこのタイプだ。

だが『シン・エヴァ』をめぐるネタバレ配慮の独特さは、こうした点(だけ)からは説明できない。エヴァンゲリオンは犯人探しをする推理モノではないし、謎解きに主人公たちが奮闘するも物語でもない。そもそもエヴァンゲリオンは、ネタバレに弱い類の物語ではなかったのではないか。

『シン・エヴァ』のネタバレ配慮を生み出すもの

では、なぜ『シン・エヴァ』はこうもネタバレ配慮がなされるのか。単に「期待の大作だから」と返すだけでは、この問いへの十分な答えとはいえない。

以下、その独特さの要因を3つ挙げていこう。

1.監督個人に語りが集約されがちな作品

エヴァ・シリーズは、制作においても、評価においても、庵野秀明という個人に強く結びつけて語られてきた作品である。充実したエヴァ批評で「庵野」の文字を含まないものはありえない。アニメーションという非常に多くの人が関わる媒体の作品であり、しかも長期にわたって続いた作品であるにもかかわらず、ここまで個人と結びついている作品は稀有だろう。

この点でエヴァは、脚本・監督が交代していくスター・ウォーズのようなシリーズ作品とははっきり異なる。この作品の発展は、監督個人の思想および人生経歴とセットで語られるべきものだ(もっとも、その庵野像は鑑賞者たちによって仮構されたものかもしれないが、それはここでは重要ではない)。

2.伝説的な作品の「やり直し」シリーズの完結編

そして『シン・エヴァ』はたんなる「巨匠の新作」ではない。これは、毀誉褒貶あった伝説的TVアニメ、およびそれにつづくいくつかの劇場版を「旧作」と位置づけ、物語をあらためて再構築(公式用語では「リビルド」)する四部作の完結編なのだ。

ここに至るまでに、25年という非常に長い年月が経っている点は重要だ。もはや作り手も鑑賞者も、当時の価値観を維持してはいない。『シン・エヴァ』には、時代を経ての成長・発展・変化が求められる。そしてそれは、なぜ庵野秀明は「エヴァ」を作り直したのか、という問いへの最終回答となるはずのものだ。

3.多くの人の価値観に深い爪痕を残してきた問題作

最後に、このエヴァ・シリーズが、旧作の時代から多くの人の価値観に深い爪痕を残してきた作品であることを忘れてはならない。キャラの嗜好、アニメの見方、声優の評価といった点から、人間観や人生観に至るまで、この作品から影響を受けた人は多い。

特にコアなファン層は、エヴァンゲリオンで育ち、エヴァンゲリオンを軸に自らのサブカルチャー遍歴を作り上げてきたし、そこから得られた思想・哲学に人生を左右された者もいるだろう。エヴァにそこまでハマってきたわけではない私でも、この作品からは気づかぬ影響を少なからず受けているはずだし、その偉大さは認知できる。

以上3点をまとめると、『シン・エヴァ』は、同作の爪痕を抱えながら生きてきた人たちに向けて、庵野秀明が送り直す最終提出物である。ファンたちは、自らの人生遍歴とセットで、実存をかけて、この贈り物を受け止めなければならない。

人々は、第2、もしくは第3、第4の感動(インパクト)を期待して見るだけではない。むしろ一部の人は、「どう落とし前をつけてくれるのか」というモチベーションでこの完結編を見るはずだ。クリストファー・ノーランの最新作や、宮崎駿の「引退作品」を見に行くときに、このようなモチベーションはない。『シン・エヴァ』は、その他の名作とは、作品が置かれるべきカテゴリーが根本的に異なるのである。

上っ面の客観的部分をいくら丁寧にまとめても、この作品の鑑賞経験の意義を語り尽くすことはできないだろう。そこには、観客個々人の実存や人生遍歴が関わってくるからだ。これは、匿名ライターによる「調べてみました」的なアフィリエイト記事とは、また別種の語りが要請される作品なのである。

ネタバレの無粋さと「ネタバレ注意」の優しい響き

コアなファンは、この作品の重み、そして各自が自分で庵野秀明の答えを受け止めることの重要性を理解している。もちろん作品の受け止め方は人それぞれだ。各自の人生をふまえた好悪の感想が出てくるだろう。だが大事なのは、良かれ悪しかれ、ここがそれぞれの鑑賞歴のひとつの到達点になるという点である。エヴァはここで終わる。そのような作品のネタバレ情報を未見のファンに伝える行為には、他人宛の別れの手紙を先に要約して伝えるような無粋さがある。

オタクうぜぇな、だからエヴァは嫌いなんだよ、感想くらい自由に言わせろ、と、こうした雰囲気を切り捨てるのは容易い。配慮ない評価をあけすけにつぶやく人は、大勢出てくるだろう。だがそうした嫌悪感からあえてネタバラシをする人がいたとしたら、その行為が傷つけているのは何なのだろうか。作品か、人か、それとも文化か。

『シン・エヴァ』をめぐるネタバレ配慮の雰囲気があらためて教えてくれるのは、ネタバレはときに人生の貴重な瞬間を壊す、という点である。ネタバレはたんに、一つの作品から本来出会えていたはずの感動を損ねるだけではない。ネタバレはときに、人生のターニングポイントたりえる、卒業、旅立ち、決着の機会を台無しにするのだ。その危険を慮るSNS上の沈黙は、優しい。

『シン・エヴァ』は、現代文化の中にあって、この種の貴重な機会を提供しうる稀有な位置にある。そのような作品が、公開直後にのみ受けうる「ネタバレ注意」の倫理的な響き。そこには、作品への評価とはまた別の、尊さがあった。

注:2018年に私は「ネタバレの美学」というテーマでワークショップを企画した。その成果は翌年、哲学雑誌『フィルカル』(Vol.4.No.2、特集:ネタバレの美学)に収録されている。この特集では、ネタバレをめぐる問題がさまざまな角度から考察されているので、興味がある人はぜひ読んでほしい。なお私の論文は、現在コロナ対応で無料公開中である。