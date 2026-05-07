インターネットイニシアティブは1日、MVNOサービス「IIJmio」で開催中の「スマホ大特価セール」について、対象機種を追加した。また、一部機種は対象外となった。 スマホ大特価セールは、6月8日までの期間限定で開催されているキャンペーン。期間やキャンペーン内容は変更される場合がある。 期間中、「ギガプラン」に他社から乗り換え（MNP）で対象端末と同時に申し込むと、