スティーヴ役デヴィッド・エイゲンバーグ、『SATC』続編へのカムバックについて発言

ニューヨークを舞台に、4人の女性の友情と恋愛を描き世界中で大ヒットしたドラマ『SEX AND THE CITY』(以下『SATC』)。そのリバイバル版シリーズの『And Just Like That...(原題)』が製作されることはすでにお伝えしたとおりだが、このたびオリジナル版でスティーヴを演じていたデヴィッド・エイゲンバーグが続編へのカムバックについてコメントした。米Digital Spyが報じている。

続編では、キャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)、シャーロット(クリスティン・デイヴィス)、そしてミランダ(シンシア ・ ニクソン)の3人が、30代の時よりもさらに複雑になった50代での友情や現実社会を歩んでいく様子を描くと言われており、サマンサ役のキム・キャトラルの出演はないこともわかっている。

「続編への出演はどうなるだろうね」と米Entertainment Weeklyに語ったデヴィッド。

「何人かの人に聞いてみたけど、どうなるかはこれからだよ。それについては何も答えられないよ。あの時は素晴らしい時代だったし、そのような時に参加できてとても幸運に思っているよ。どうなるかは待ってみないとわからないね」

そんなデヴィッドは現在、シカゴで活躍する消防隊員の姿を描いた『シカゴ・ファイア』にクリストファー・ハーマンとして活躍。2014年からレギュラーとして出演している彼のキャラクターは『シカゴ・メッド』や『シカゴP.D.』にも登場しており、「今自分の人生では『シカゴ・ファイア』に最も愛を注いでいるんだ。未来に何が起こるかはわからないから待ってみないとね。でも本当にわからないね」と、現在は『シカゴ・ファイア』に焦点を当てていることも明らかにした。

その他のキャストの再登場も気になる『And Just Like That...』は、今年春の終わりにニューヨークでロケを開始する予定だ。オリジナル版『SEX AND THE CITY』は現在、日本での見放題配信は残念ながらなし。初回入会30日間は無料お試しありの【TSUTAYA DISCAS / TSUTAYA TV】で全シーズンレンタル中(※無料お試し期間終了後、通常料金"無料お試し終了後の料金"で自動更新となります)

(海外ドラマNAVI)

\『SEX AND THE CITY』を見るならココ!/

【TSUTAYA DISCAS / TSUTAYA TV】で観る

Photo:

『SEX AND THE CITY』

(c)98/04 CBS Paramount International Television