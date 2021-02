2013年12月に公開されたDogecoin(ドージコイン)は、インターネットミームとなった柴犬「Doge」をマスコットにした仮想通貨です。最もメジャーな仮想通貨・Bitcoin(ビットコイン)のパロディとして作成されたドージコインでしたが、テスラのイーロン・マスクCEOが2021年に入ってドージコインについてTwitterで言及し、そのたびにドージコインの価格が跳ね上がっていると報じられています。

ビットコインの人気が高まっていた2013年、アメリカのソフトウェア開発者であるビリー・マーカス氏は、自分自身の手でジョークとして気楽な仮想通貨を作ろうと考えました。当初、マーカス氏が開発した仮想通貨は「どうぶつの森」にちなんで「ベル」と名付けられていましたが、オンラインコミュニティではこの名称が不評だったため、一緒に開発していたジャクソン・パルマー氏の意見を取り入れて、「ドージコイン」と改名したそうです。

柴犬のインターネットミームをマスコットにしたドージコインはジョークとして作られましたが、公開してしばらくは一定の注目を集めていたとのこと。2014年のソチオリンピックでは、会場まで行く資金がないジャマイカのボブスレーチームを支援するため、ドージコインのコミュニティが3万6000ドル(約380万円)相当のドージコインを寄付して注目されました。しかし、その後はドージコインへの熱も薄れ、活発に取引されることは減っていきました。

ところが2021年1月下旬、ゲーム小売チェーン・GameStopの株価を急上昇させて話題となったRedditの株取引コミュニティ「r/WallStreetBets」がドージコインに注目。多くのユーザーがドージコインの購入を進めた結果、1月上旬には1ドージコイン当たり0.5セント(約5円)だった価格が、なんと7セント(約7円)まで急上昇したとのこと。

仮想通貨のデータを提供するCoinGeckoのドージコインチャートを見ると、ほとんど値動きがなかったドージコインチャートが1月28日ごろから急激に上昇し、一気に7セント近くまで上がったことがわかります。

その後はドージコインの価格が落ち着いたものの、2021年2月に入るとマスクCEOがドージコインに言及するようになって再び価格が上昇し始めました。

以下のチャートを見ると、マスクCEOがドージコイン関連のツイートを始めた2月4日からドージコインの価格が上昇していることがわかります。

なお、2月5日にはロックバンド・キッスのベーシスト兼ヴォーカリストであるジーン・シモンズ氏が「10万ドル以上のドージコインを購入した」とツイートしましたが、この15分後にドージコインの価格が下がり始め、4.7セントだった価格が4.5セントまで下落したとのことです。

ドージコインの時価総額は数十億ドル(数千億円)に達していますが、開発者のマーカス氏はわずか数時間で書いたコードがこれほどの価格を付けている点について、「これは非常にバカげています」と述べました。