¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¦¥ê¥É¥ê¡¼¡õ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥ô¥©¥¤¡¢¥»¥ì¥ÖÈÇ¡Ø¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å ¥Ù¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¤Ë½Ð±é¡ª

映画『スター・ウォーズ』続三部作で主人公レイを演じたデイジー・リドリーと、『X-MEN』や『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』などに出演するジェームズ・マカヴォイが、英コンテスト番組『ブリティッシュ ベイクオフ』のセレブ版『The Great Celebrity Bake Off(原題)』に登場することが明らかとなった。米Comicbook.comが報じている。

オリジナルの『ブリティッシュ ベイクオフ』は、参加者12人がオーブンを使ってお菓子やパンを作る"ベイキング"の腕を競い合う番組。そのセレブ版は全5エピソードとなり、がん患者を支援する慈善団体「Stand Up To」の募金集めのために製作される。デイジーとジェームズの他には、元オリンピック陸上選手のケリー・ホームズや人気YouTuberのKSIら様々な業界を代表するセレブ18人が参加する予定。

The force is strong with this one - but will her pastry lamination skills stand up to her lightsaber skills? Daisy Ridley will be joining us on The Great Celebrity Bake Off for January 28, 2021