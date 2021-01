23日、Twitterの公式マーク(認証バッジ)が外れたという報告が複数あがり、話題となっている。

認証バッジとは、著名人など「世間の関心を集めるアカウント」が本物であることを示し、なりすましなどを防ぐものだ。この認証バッジが何故か消えてしまったという報告が相次ぎ、「公式マーク」がトレンド入りするなど著名人やそのファンらを騒然とさせている。

認証バッジが消えた人全員が該当するかは不明だが、理由の一つとして考えられるのがTwitter公式による以下のツイートだ。



Last call! As part of our new verification policy, we’ll remove verification badges from inactive and incomplete accounts starting tomorrow, January 22.

We've reached out directly to those who need to take action to stay verified. For more info: https://t.co/pDI1YmZOM7 pic.twitter.com/J3Aj9H3X7x