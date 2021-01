柴犬によく似たフィンランドを代表する国犬「フィニッシュ・スピッツ」をご存じだろうか。『Bored Panda』『The Sun』などがニュージーランドに住むちょっと変わった特技を持つフィニッシュ・スピッツを紹介し注目されている。

ニュージーランドで教師をしているアシュレイ・マクファーソンさん(Ashleigh Macpherson、28)は、自宅で4頭のメス犬を飼っている。6歳のホワイト・スイス・シェパードの“カヤ(Kaya、6)”は母親的存在で、他の3頭はフィンランド原産のフィニッシュ・スピッツだ。

フィニッシュ・スピッツの3頭は母犬“ミカ(Mika、3)”とその子供の“トーフ(Tofu、1歳半)”と“キコ(Kiko、生後9か月)”で、アシュレイさんによると「3頭は身体は決して大きくないけど、自己主張をしっかりするちょっぴり生意気な犬。よく吠えるし、性格はどちらかというと猫に似ていてそれぞれが個性的」という。

そのなかでも異端児はキコだそうで、アシュレイさんは「キコはロックダウンの数日前に誕生した子で、きょうだいがいないの。猫と一緒に育ったからか性格が一番猫っぽいのよ。それにちょっと変わってるの」と笑う。

では他の犬とキコとの大きな違いは何なのか? 実はアシュレイさんは愛犬の写真や動画をInstagramに頻繁に投稿している。撮影時には4頭がじっと座っていられるように訓練をしているが、どういうわけかキコだけがちょっと変わったポーズを取り、集合写真で和を乱すそうだ。

アシュレイさんはキコのちょっぴり反抗的な態度について、「一番赤ちゃんだから仕方ないかもしれないけど、キコが写真を台無しにしてしまうことはしょっちゅうよ。私が教えたわけではないけれど、1頭だけ反対側を向いて、頭を180度後ろに反らしてカメラを見るのよ。もうあの格好が癖になっているようよ」と明かした。

4頭を1日2回散歩に連れていくというアシュレイさんは「キコが頭を反らすのを見た人はショックを受けて『ええ! どうやったらそんなことができるの?』と驚くの。でもその場は笑いに包まれるのよ。こんなご時世だけど、キコはみんなに幸せをもたらしてくれているの」と語っている。

なお4頭にフォーカスを当てたInstagramのフォロワーは9万人を超えており、アシュレイさんが「ちょっと壊れている」と分析するキコの写真には「可愛い!」「まるでエクソシストだね」「面白い」「これは才能よ」「反逆児だね」「笑えた」といったコメントが寄せられている。

