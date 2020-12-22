»Ø¸¶è½Çµ¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤ËÊª¿½¤¹!? ¡ÖÄ¶¸·²üÂÖÀª¤Ç²È¤ò½Ð¤¿¤±¤É¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¿´ÇÛ¤òÊÖ¤»¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×
TOKYO FM¤Ç·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¿¼Ìë1»þ¤ËÊüÁ÷¤Î¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÎBAR¡É¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡£12·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£½é¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬Êª¿½¤¹!?
▶▶¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8850
¡Êº¸¤«¤é¡Ë»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó
¢¡»Ø¸¶è½Çµ¡¢º¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤Ç®°¦ÊóÆ»¤ËÊª¿½¤¹¡ª
»Ø¸¶¡§¡ÊEXIT·ó¶á¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Îµ»ö¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¡¢¸«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ»ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Îµ»ö¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ë¡¢¡Ö»Ø¸¶¤Î²È¤Ë¡ÊEXIT¤Î¡Ë·ó¶á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ò¸«¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉÔÌ²ÉÔµÙ¤Îµ¼Ô¤â¤¤¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤ä¤Ð¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£ÆüÄ¶¸·²üÂÖÀª¤Ç²È¤ò½Ð¤¿¤±¤É¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¿´ÇÛ¤òÊÖ¤»¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡ª Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾ðÊó¤âÁ´Éô°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡ª ºÇ½é¤«¤é¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î·ó¶á¡¢»Ø¸¶¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢ºÇ¸å¤ËÉÔÌ²ÉÔµÙ¤ÇÄ¥¤ê¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1½µ´©»ïÁ´°÷¤Î¾ðÊó¡Ä¡ÄÁ´Éô°ã¤¦¡ª
»Ø¸¶¡§¤·¤«¤âµ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ê¤¼¤«¡ÖºÇ½é¤Ï»Ø¸¶¤ÏÁÆÉÊ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬¤¿¤À½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£¥Þ¥¸¤Ç1¤«¤é100¤Þ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢²¿¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ»ö¡£
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡§¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÊÌ¤ËºÇ½é¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¹¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©
»Ø¸¶¡§¤À¤Ã¤ÆÁÀ¤¦¤È¤«¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡© ÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤µ¡¢·ó¶á¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¤µ¡¢¡Öº£Æü¤Ï·ó¶á¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ó¤Æ¡£Ï¢ÍíÀè¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¤µ¡£
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡§ËÜÅö¤Ë¡£¤³¤Á¤È¤é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤Ä¡¼¤Î¡ª
»Ø¸¶¡§¤³¤Ã¤Á¤âÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£·ó¶á¤µ¤ó¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶ÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ½¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¶öÁ³¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿»ä¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£EXIT¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡£
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡§¥¢¥Ï¥Ï¡ª ¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡£
»Ø¸¶¡§ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢ÉÔÌ²ÉÔµÙ¤Îµ¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢1²ó¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö»Ø¸¶¡¢·ù¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¡£°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¡È¿·ºîÆ°²è¹¹¿·¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌäÂê¡É¤ò¥Ü¥ä¤¯¡Ä
»Ø¸¶¡§¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢YouTube¤É¤¦¤Ê¤Î¡© ºÇ¶á¡£
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡§¤³¤ì¤Ï¤µ¤Ã¤·¡¼¤ËÁêÃÌ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤Î¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÊÔ½¸¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤è¡£µÙ¤ß¤Ê¤¯¤½¤ì¤À¤±¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â10Æü¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤«¤é¡£
»Ø¸¶¡§¤ï¤¡¡¢¤¹¤´¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡£
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡§¤Ç¤âYouTuber¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢YouTube¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¼«Ê¬Åª¤Ë¤â·ù¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎYouTube¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡£¤À¤«¤é¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÏÄï¤È¤«Í§Ã£¤¬ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¤¿¤À¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ëÆ°²è¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¤¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡£
»Ø¸¶¡§¤¨¡¢¤½¤¦¡©
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡§»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ç¥Á¥ã¥é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£½µ3¤â¾å¤²¤Æ¤ë¤·¡£¤Ç¤â¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡Ö¤â¤¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óYouTube¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÇ§¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ï¤±¡©
»Ø¸¶¡§¤Ç¤â»ä¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¡ÊÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ë¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤é¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤ó¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ã¯¤¬¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¡©
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡§¥Ò¥«¥¥ó¤È¤âÆ°²è¤ò»£¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤Î¡¢ÍèÇ¯¤Î9·î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»Ø¸¶¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤½¤Îº¢¤ÏÀ¤´Ö¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡© ¤â¤¦¥³¥í¥Ê¤Çµ÷Î¥¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î2¿Í¡¢µ÷Î¥¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡£¤Þ¤À¾å¤²¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡© LA¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡©
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡§LA¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ä¡ÄµîÇ¯¤Î10·î¤ËLA¤Ç»£¤Ã¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÎÆ°²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁ´Á³¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤°¤é¤¤¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐµîÇ¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÎÆ°²è¾å¤²¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¡¢¥³¥í¥Ê¤Î»þ´ü¤Ç³¤³°¤ÎÆ°²è¤È¤«¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÁ°¤Ë¾å¤²¤¿¤é¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
»Ø¸¶¡§¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£²áµîÁÇºà¤Ç¤·¤ç¡¢¼Î¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡£
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡§º£ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤â¡ÖÁ´Á³Æ°²è¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤ëÆ°²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¡¤â¤¦¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¤¢¤Ã¤Á¤£¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¡¢¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¥Þ¥¸¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤¬¤³¤ì¤«¤é¾å¤¬¤ë¤«¤È»×¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
»Ø¸¶¡§¾å¤¬¤ë¤ó¤«¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤«¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª »£¤êÄ¾¤»¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö
º£½µ¤Î¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡Ä¡Ä
12·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤µ¤ó¡ß¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¦´äºê¤¦Âç¤µ¤ó
12·î23Æü¡Ê¿å¡ËNovelbright¡¦ÃÝÃæÍºÂç¤µ¤ó¡ßSUPER BEAVER¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤µ¤ó
12·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ê¥ª¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¡¢¤æ¤¤P¤µ¤ó¡Ë¡ßBOYS AND MEN¡ÊÄÔËÜÃ£µ¬¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓË¤µ¤ó¡Ë
¤¬¤´ÍèÅ¹¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÏÃ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡Ä¡Ä!? ¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
----------------------------------------------------
▶▶»Ø¸¶è½Çµ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¬¥ÁÁêÃÌ!? ¤³¤ÎÂ³¤¤Ï¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8850¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ú¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttp://www.jfn.co.jp/audee/ http://www.jfn.co.jp/audee/
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/speakeasy/