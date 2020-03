紀文より、サンエックスの人気キャラクター “すみっコぐらし” のしろくまとねこをかたどった「すみっコぐらしかまぼこ」が、3月30日(月)から全国発売されます。

【ギャラリー】この記事の写真をもっと見る

「すみっコぐらしかまぼこ」ここがポイント!

子どもはもちろん、幅広い世代に人気のある “すみっコぐらし” と紀文のコラボレーション。

しろくまとねこをかたどった、白と黄色の2色のかまぼこです。

お弁当にも、トッピングにも使いやすい個包装タイプとなっています。

商品概要

商品名:すみっコぐらしかまぼこ

内容量:4個入り

希望小売価格:168円(税抜)

販売エリア:全国

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.