新型コロナウイルスの影響で、マスクの供給不足が続く中国。マスク不足に悩まされている中国の人々は、様々な代替品を使用することで感染予防対策をしている模様です。

People in China take no chances in protecting against coronavirus outbreak(YouTube)

https://youtu.be/c6JDvrffOhk



香港の英字紙、サウスチャイナ・モーニング・ポストが公開した動画では、マスクの代わりにミネラルウォーターのポリタンクを頭からすっぽり被る人や、レインコートなどを使った簡易防護服を着たまま車を運転する人などが紹介されています。

https://twitter.com/Ciara_Huobi/status/1222112570565218304

ゴミ袋を頭から被る医療関係者。

https://twitter.com/uchiyin/status/1223057354637242369

みかんの皮をマスク代わりにする人もいます。

https://twitter.com/Truthfully83/status/1222829836177149952

ブラジャーをマスク代わりに使用する人もいるようです。

https://twitter.com/agmswami/status/1222111133873557504

顔だけでなく大きいビニール袋の中に入り込んでしまう人もいます。

マスクの買い占めや品不足が日本でもニュースになっていますが、マスクだけで感染予防が完璧というわけではありません。世界中の政府や医療・研究機関が協力し合い、早急なワクチンの開発が急務でしょう。

※画像:Twitterより引用

https://twitter.com/Ciara_Huobi/status/1222112570565218304

(執筆者: 6PAC)

―― 会いたい人に会いに行こう、見たいものを見に行こう『ガジェット通信(GetNews)』