◆オファー相次ぐ注目の新人女優・河合優実

【モデルプレス=2020/02/01】例年受験シーズン放映されるCM「受験にinゼリー」。2020年の新CMには女優の河合優実が起用され、「可愛い」「めちゃくちゃ気になる」と注目を集めている。受験生の“緊張”を擬人化したキャラクターの登場が印象的な新CM。敵に思える“緊張”だが実は本気の人にこそやってくる存在として描かれ、受験に向けてコツコツ努力する主人公を影で見守っている、というストーリー。一生懸命に机に向かう真っ直ぐな姿、緊張の表情を浮かべながらも受験に挑むピュアな姿を等身大で演じているのが河合。透明感と凛とした雰囲気のある彼女の素質が相まって、わずか15秒間でも主人公を応援したくなってしまうような作品に仕上がっている。ピュアな演技を見せる河合に注目が寄せられ、CM公開後から「inゼリーのCMの女の子がめちゃくちゃ気になる」「あのかわいい子は誰?」「CM流れるとつい見ちゃう」といった声が多数上がっている。河合は2000年12月19日生まれ、東京出身の19歳。2019年にデビューを果たすと、a flood of circleの『Center Of The Earth』のPVでさっそく存在感を見せつけ、supercellの『#Love feat.Ann,gaku』MVでは美しいダンスでポテンシャルの高さを示した。MVやCMだけでなく映画「よどみなく、やまない」、ドラマ「インハンド」(TBS系)などの作品にも出演。今年もすでに映画「佐々木、イン、マイマイン」、「透明の国」、「転がるビー玉」、「喜劇 愛妻物語」への出演が発表されており、そのほかドラマ、CMと新人ながらオファーが殺到中。2020年、一気に頭角を現しそうだ。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】