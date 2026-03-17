美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏（81）が17日、自身のXを更新。ダウンタウンの松本人志（62）のCM起用について言及した。高須氏は日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜後11・25）内で放送される自社CMに松本を起用。事実上の地上波復帰となり大きな話題を集めている。第1弾は今月1日。高須院長がヘリコプターを操縦し、移動する恒例のシーンから始まり、会議している様子が流れた。その