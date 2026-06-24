タカラトミーグループは、北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2026」（7月2日〜5日、米ロサンゼルス）に出展すると発表した。現代版ベーゴマ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』、着せ替え人形『リカちゃん』、カプセルトイ『ガチャ』の3ブランドを展開し、日本発の玩具・ホビー文化を世界に向けて発信する。【写真】海外初お披露目＆先行販売される「初音ミク リカちゃん」ほか今回の出展では、『BEYBLADE X』