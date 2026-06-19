夏の風物詩「しょうない金魚まつり」が山形県庄内町で始まっています。きょうも多くの人が可愛らしい金魚を買い求めていました。 【写真を見る】上手に育てれば30年近く生きる!?優雅に泳ぐ“振袖金魚”夏の風物詩「金魚まつり」開催中（山形・庄内町） 庄内町の特産である「庄内金魚」。尾びれが長く、美しく泳ぐその姿から、「振袖金魚」とも呼ばれています。 こちら成澤さんの店では、庄内金魚をはじめとした多くの種類の