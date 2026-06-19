◆ファーム・リーグ巨人―中日（１９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が同点適時打を放った。「１番・中堅」で先発出場。０―１の３回１死三塁。カウント１―２から、右腕・梅野が投じた１５１キロ直球を中前へはじき返した。直前の守備では、中前への打球に足を滑らせ転倒（記録は中前打と失策）し、無死二塁のピンチを招くと、先取点を献上。「守備で（投手の）松浦さんに迷惑をかけたので