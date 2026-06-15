「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）まさに最高のフィニッシュ！オリックスは同点で迎えた延長十回２死一、三塁で売り出し中の２年目・山中が、左中間越えにプロ初の劇的サヨナラ打を放ち、人気のお隣り球団を撃破。４年連続の交流戦勝ち越し＆３位浮上まで決めた。「強烈でした…（笑）。いつも（水を）かける側だったので（自分の）サヨナラ打だと味わえるのだな、と実感しました」。歓喜の水シャワーで