「オリックス３−２阪神」（１４日、京セラドーム大阪）

まさに最高のフィニッシュ！オリックスは同点で迎えた延長十回２死一、三塁で売り出し中の２年目・山中が、左中間越えにプロ初の劇的サヨナラ打を放ち、人気のお隣り球団を撃破。４年連続の交流戦勝ち越し＆３位浮上まで決めた。

「強烈でした…（笑）。いつも（水を）かける側だったので（自分の）サヨナラ打だと味わえるのだな、と実感しました」。歓喜の水シャワーでびしょ濡れになった“主演賞”の山中が声を弾ませた。開幕は２軍暮らし。５月に不振の麦谷に代わって１軍昇格すると存在感を発揮し、今や得点圏打率５割台を誇る大事な戦力の一人となった。

この殊勲打で、６番手で登板した同学年の吉田に６４９日ぶりの白星までプレゼント。「あの十回をピシャッと締めてくれたのが大きかった」と振り返った。

山中に負けじと“助演賞”の活躍を果たしたのは４年目の同学年・杉沢だ。４月の右尺骨骨折から早期復帰し、３日ぶりにスタメン出場となった男は、四回に同点に追いつく右前適時打。七回も先頭で左線二塁打を放って出塁し、再び同点のホームを踏むなどチームをけん引した。

大のプロレス好きで前日１３日は人気プロレスラーだった三沢光晴さんの命日。「（座右の銘の）『思うが招く』を信じて打席に入った。力をもらえた気がする」と感謝した。

「今日は誰がなんと言おうと勝ちにいくぞ、という皆の気迫があった」と岸田監督。リーグ戦再開からさらなる浮上を目指す。