気象予報士の舩橋沙貴（ふなはしさき）さんが自身のインスタグラムを更新。「難聴を公表」して、１年を経た、その想いを綴っています。 【写真を見る】【 気象予報士・舩橋沙貴 】 「難聴を公表して、一年が経ちました」「補聴器や難聴への理解が進むお手伝いもできたらいいなぁ」想いつづる舩橋沙貴さんは「"一度きりの人生 転がるように“」「6月6日は『補聴器の日』難聴を公表して、あっという間に昨日で一年が経ちまし