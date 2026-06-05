プロボクシングWBC世界ウエルター級王者ライアン・ガルシア（27＝米国）が5日、来日した。この日、元世界5階級制覇王者テレンス・クロフォード氏（38＝米国）と金融サービス事業などを手がける「abc株式会社」との合弁会社「CrawfordProductionJapan（クロフォード・プロダクション・ジャパン）」の広報戦略アドバサダー就任が発表された。発表2日前に急きょ来日が決まったガルシアは都内で会見し「ここにいられて光栄に