プロボクシングWBC世界ウエルター級王者ライアン・ガルシア（27＝米国）が5日、来日した。

この日、元世界5階級制覇王者テレンス・クロフォード氏（38＝米国）と金融サービス事業などを手がける「abc株式会社」との合弁会社「Crawford Production Japan（クロフォード・プロダクション・ジャパン）」の広報戦略アドバサダー就任が発表された。

発表2日前に急きょ来日が決まったガルシアは都内で会見し「ここにいられて光栄に思う。日本に来ることを非常に楽しみにしていた。エキサイティングな機会をいただけた。全力を尽くす」などと持参したWBCの緑のベルトを手に笑顔。SNSのフォロワー約1300万人を誇るスーパースターとして同社の認知度を上昇させる役割が求められるという。

滞在中は世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と交流予定があるとし「今はトレーニング期間ではないので、イベントで会う予定だ」と明かし「井上は大好きなファイターだ。彼はモンスターだよ」と大絶賛。5月2日に東京ドームで行われた前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）との“世紀の一戦”を視聴したことを明かし「素晴らしい試合で井上が格の違いを見せたが、中谷も良かった。2人も素晴らしかった」と振り返った。

次戦は9月に同級1位コナー・ベン（英国）との防衛戦になることを明かしたガルシアは「もちろんいつかは日本のリングに上がりたい。（モハメド）アリのように世界中を旅してベルトを防衛したいね」とリップサービスも忘れなかった。