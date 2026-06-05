6月5日に開幕した高校総体。鳴門市では陸上競技が行われ、女子800メートル決勝では16年ぶりに大会記録が更新されました。鳴門市で行われた陸上競技800メートル女子決勝。注目は鳴門高校1年生、藤本結愛選手。予選では全体トップの成績で決勝に挑みます。序盤、藤本選手が先頭でレースを引っ張る予想通りの展開に。逃げ切りを図りますが、終盤、城東高校2年の立石沙里菜選手が猛チャージをみせます。（城東