◇バドミントンインドネシアオープン2026(2日〜7日、ジャカルタ)バドミントンの世界ランク9位の宮崎友花選手がインドネシアオープン2回戦で日本人対決に勝利しました。同ランク12位の奥原希望選手と4日に対戦。過去2戦全てで宮崎選手に軍配が上がっています。第1ゲームは一進一退の攻防で5度のデュースを経て奥原選手が奪取。第2ゲームは1度もリードを奪われず宮崎選手が奪い、最終第3ゲームへ。2-5から宮崎選手が6連続ポイント