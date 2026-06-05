山形新聞・山形放送の8大事業のひとつ、「県民健康講座」が4日、山形市で開かれ、「肺がん」や「胆石」をテーマに講演が行われました。「県民健康講座」は年に3回開催していて、4日、山形市で開かれた1回目の講座では、山形大学医学部外科学第二講座の塩野知志病院教授が「肺がんって何？～知っておきたい最新情報～」と題して講演を行いました。塩野教授は喫煙は肺を傷めて肺がんのリスクを高めると指摘し、禁